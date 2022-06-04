Американские рокеры из Metallica собрали космическую сумму для Украины — Finance.ua
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Американские рокеры из Metallica собрали космическую сумму для Украины

Сегодня 18:00
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Благотворительный сбор группы Metallica стартовал 4 апреля в рамках кампании «Все в моих руках». Чуть меньше двух месяцев понадобилось армии их фанатов, чтобы собрать 1 миллион долларов.
Все вырученные средства, а это более 30 миллионов гривен, переведут на счет организации World Central Kitchen, которая последние три месяца кормит тех, кто остался без крова или был вынужден бежать от войны.
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«Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как WCK впервые начала поддерживать людей, перемещенных в Украине и за ее пределами, давая сытные блюда и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы очень благодарны невероятной Metallica Family за поддержку наших усилий. Наша работа возможна только с друзьями, такими как Metallica. Впереди еще много работы — разрушения огромные, но WCK и далее будет с нуждающимися», — поблагодарил генеральный директор World Central Kitchen Нейт Мук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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