Американские рокеры из Metallica собрали космическую сумму для Украины — Finance.ua

Американские рокеры из Metallica собрали космическую сумму для Украины

Сегодня 18:00

Благотворительный сбор группы Metallica стартовал 4 апреля в рамках кампании «Все в моих руках». Чуть меньше двух месяцев понадобилось армии их фанатов, чтобы собрать 1 миллион долларов.

Все вырученные средства, а это более 30 миллионов гривен, переведут на счет организации World Central Kitchen, которая последние три месяца кормит тех, кто остался без крова или был вынужден бежать от войны.

«Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как WCK впервые начала поддерживать людей, перемещенных в Украине и за ее пределами, давая сытные блюда и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы очень благодарны невероятной Metallica Family за поддержку наших усилий. Наша работа возможна только с друзьями, такими как Metallica. Впереди еще много работы — разрушения огромные, но WCK и далее будет с нуждающимися», — поблагодарил генеральный директор World Central Kitchen Нейт Мук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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