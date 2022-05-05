Американская корпорация Emerson Electric закрывает свой бизнес в рф на фоне войны — Finance.ua
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Американская корпорация Emerson Electric закрывает свой бизнес в рф на фоне войны

Сегодня 22:07Фондовый рынок
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Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric закрывает свой бизнес в российской федерации.
Об этом сообщает Reuters.
«Компания Emerson заявила, что закроет свой бизнес в россии, добавив, что будет изучать стратегические варианты продажи Metran, своей дочерней компании в стране», — говорится в сообщении.
Emerson Electric — крупная инжиниринговая транснациональная корпорация, главный офис в городке Фергусон, штат Миссури, (США). Входит в список 500 крупнейших компаний мира.
Metran — это российское производственное предприятие, расположенное в г. Челябинске. Завод Metran обеспечивает все стадии жизненного цикла продукции: разработку, изготовление, техническую поддержку, продажи, сервисное обслуживание и обучение заказчиков.
По материалам: УНІАН
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