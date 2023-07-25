Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города (видео) — Finance.ua
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Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города (видео)

Технологии&Авто
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Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города (видео)
Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города (видео)
В США представили электрический трехколесный самокат X-OTO. Для того чтобы управлять им, не нужно водительское удостоверение. Об этом рассказали на сайте RideApart.
Электросамокат получил минималистичный дизайн. Впереди расположена светодиодная фара и два боковых зеркала заднего вида.
X-OTO имеет запатентованную подвеску, которая позволяет наклонять корпус во время движения как мотоцикл. Это позволяет поворачивать гораздо эффективнее.
Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города (видео)
Интересно то, что этот электросамокат является переднеприводным. Электромотор установлен спереди и обеспечивает около 5,3 л.с. мощности. Это позволяет развивать скорость до 72 км/ч.
X-OTO оснащен двумя съемными батареями общей емкостью 4,3 кВтч. Запас хода составляет до 145 км на одном заряде.
Стоимость электросамоката составляет 7499 долларов. Он доступен в трех цветах кузова: синий, зеленый и черный. Заказать его можно на официальном сайте производителя.
По материалам:
Фокус
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