Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города (видео) — Finance.ua

Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города (видео) Сегодня 03:40 — Технологии&Авто

Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города (видео)

В США представили электрический трехколесный самокат X-OTO. Для того чтобы управлять им, не нужно водительское удостоверение. Об этом рассказали на сайте RideApart.

Электросамокат получил минималистичный дизайн. Впереди расположена светодиодная фара и два боковых зеркала заднего вида.

X-OTO имеет запатентованную подвеску, которая позволяет наклонять корпус во время движения как мотоцикл. Это позволяет поворачивать гораздо эффективнее.

Интересно то, что этот электросамокат является переднеприводным. Электромотор установлен спереди и обеспечивает около 5,3 л.с. мощности. Это позволяет развивать скорость до 72 км/ч.

X-OTO оснащен двумя съемными батареями общей емкостью 4,3 кВтч. Запас хода составляет до 145 км на одном заряде.

Стоимость электросамоката составляет 7499 долларов. Он доступен в трех цветах кузова: синий, зеленый и черный. Заказать его можно на официальном сайте производителя.

Фокус По материалам:

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