Американцы потеряли интерес к электроавтомобилям — Finance.ua
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Американцы потеряли интерес к электроавтомобилям

Технологии&Авто
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Все больше американских автовладельцев говорят, что не хотят переходить на электрокары, сообщает издание Business Insider.
Так, за три месяца с января по март 2023 года доля отказавшихся от покупки электромобиля возросла с 17,8 до 21%. В то же время, примерно 27% опрошенных считают, что их следующий автомобиль «вероятнее всего» будет на электрической тяге.
Опрошенные американцы выразили свое разочарование в электромобилях из-за их высокой стоимости, недостаточного количества зарядных станций и медленной скорости зарядки.
Они также озабочены поведением электрокаров при экстремальных температурах и отсутствием специализированных автомастерских.
Интересно, что среди скептиков не только зрелые и пожилые автолюбители. 33% молодых представителей поколения Z, рожденных после 1996 года, заявили, что вряд ли купят электрокар в будущем.
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По материалам:
uamotors
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