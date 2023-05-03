Американцы потеряли интерес к электроавтомобилям — Finance.ua

Американцы потеряли интерес к электроавтомобилям Сегодня 17:10 — Технологии&Авто

Все больше американских автовладельцев говорят, что не хотят переходить на электрокары, сообщает издание Business Insider.

Так, за три месяца с января по март 2023 года доля отказавшихся от покупки электромобиля возросла с 17,8 до 21%. В то же время, примерно 27% опрошенных считают, что их следующий автомобиль «вероятнее всего» будет на электрической тяге.

Опрошенные американцы выразили свое разочарование в электромобилях из-за их высокой стоимости, недостаточного количества зарядных станций и медленной скорости зарядки.

Они также озабочены поведением электрокаров при экстремальных температурах и отсутствием специализированных автомастерских.

Интересно, что среди скептиков не только зрелые и пожилые автолюбители. 33% молодых представителей поколения Z, рожденных после 1996 года, заявили, что вряд ли купят электрокар в будущем.

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uamotors По материалам:

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