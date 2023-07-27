Американцы помогут взыскать с рф $5 млрд за захваченное имущество «Нафтогаза» в Крыму — Finance.ua

Американцы помогут взыскать с рф $5 млрд за захваченное имущество «Нафтогаза» в Крыму Сегодня 11:46

Группа «Нафтогаз» привлечет услуги американской расследовательской компании K2 Integrity, чтобы выполнить решение Гаагского трибунала и взыскать с России 5 млрд долларов компенсации за захваченное имущество «Нафтогаза» в Крыму.

«Команда K2 поможет осуществить поиск российских коммерческих активов, на основе которого мы будем планировать дальнейшую стратегию принудительного взыскания с россии компенсации. Верю, что путь, который мы проходим, станет примером для других компаний, пострадавших от российской агрессии», — отметил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал россию выплатить 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное в 2014 году имущество «Нафтогаза» в Крыму.

Речь идет о дочерней компании «Нафтогаза» — «Черноморнефтегаз». Она потеряла основные активы (буровые платформы «Петр Годованец» и «Украина»), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Следует отметить, что проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

УНІАН По материалам:

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