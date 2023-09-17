Американцы назвали лучшие автомобили года (инфографика) — Finance.ua

Американцы назвали лучшие автомобили года (инфографика)
На автошоу в Детройте объявили полуфиналистов конкурса North American Car Of The Year («Североамериканский автомобиль года»). За победу сразятся 25 моделей.
Об этом сообщается на сайте премии.
Подавляющее большинство авто в списке электрифицированы — это гибриды и электромобили. Как и в предыдущие годы, претенденты соревнуются за победу в трех больших категориях.
Лучшие пикапы:
- Chevrolet Colorado;
- Chevrolet Silverado EV;
- Ford Ranger;
- Ford Super Duty;
- GMC Canyon.
Победителей назовут 4 декабря в Детройте. Конкурс North American Car Of The Year проводится с 1989 года. Лучшие авто года выбирают 60 журналистов из США и Канады. В прошлом году победили лифтбек Acura Integra, электрокроссовер Kia EV6 и пикап Ford F-150 Lightning.
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