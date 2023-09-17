Американцы назвали лучшие автомобили года (инфографика) — Finance.ua

Американцы назвали лучшие автомобили года (инфографика) Сегодня 21:34 — Технологии&Авто

На автошоу в Детройте объявили полуфиналистов конкурса North American Car Of The Year («Североамериканский автомобиль года»). За победу сразятся 25 моделей.

Об этом сообщается на сайте премии.

Подавляющее большинство авто в списке электрифицированы — это гибриды и электромобили. Как и в предыдущие годы, претенденты соревнуются за победу в трех больших категориях.

Лучшие пикапы:

Chevrolet Colorado; Chevrolet Silverado EV; Ford Ranger; Ford Super Duty; GMC Canyon.

Победителей назовут 4 декабря в Детройте. Конкурс North American Car Of The Year проводится с 1989 года. Лучшие авто года выбирают 60 журналистов из США и Канады. В прошлом году победили лифтбек Acura Integra, электрокроссовер Kia EV6 и пикап Ford F-150 Lightning.

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