Amazon запустить свою NFT-платформу — Finance.ua
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Amazon запустить свою NFT-платформу

Криптовалюта
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После нескольких месяцев разработки и некоторых задержек американский гигант Amazon готовится к продаже NFT на собственной платформе.
Сообщается, что Amazon работает над своим сервисом уже несколько месяцев. Новости о создании платформы появлялись еще в начале января этого года. Генеральный директор компании Энди Джасси заявил, что такая инициатива позволит сосредоточиться на играх на основе блокчейна, которые будут вознаграждать игроков NFT.
Еще в прошлом году Джасси был уверен в росте NFT-рынка.
«Я ожидаю, что NFT будут продолжать расти очень значительно. Возможно, нам еще далеко до внедрения криптоактивов как платежного механизма, но я верю, что со временем криптовалют станет больше. Вполне возможно, что Amazon внедрит криптоплатежи», — говорил он.
Платформа будет доступна на сайте американского гиганта через вкладку Amazon Digital Marketplace. Поначалу доступ к этой вкладке будет только у США. Постепенно ее будут открывать для остального мира. Запуск дважды откладывался из-за краха FTX. Если не будет никаких форс-мажоров — 24 апреля станет конечной датой открытия.
По материалам:
incrypted
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