Amazon запускает своего первого полностью автономного робота — Finance.ua

Amazon запускает своего первого полностью автономного робота Сегодня 04:28 — Технологии&Авто

Робот — маленький, зеленый и похожий на автоматический пылесос — перемещается по помещениям, поднимая транспортные средства, используемые людьми для перемещения пакетов. Amazon говорит, что робот будет развернут в зонах обработки транспорта в центрах выполнения и сортировочных центрах.

Amazon анонсировала своего «первого полностью автономного мобильного робота» под названием Proteus.

Amazon утверждает, что робот может безопасно перемещаться вокруг людей благодаря зеленому свету, который светит перед ним. Когда человек встает на пути света, робот останавливается.

Помимо Proteus, Amazon анонсировала ряд других роботов. Среди них Cardinal, роботизированная рука, которая «быстро выберет одну посылку из кучи упаковок, поднимет ее, прочитает этикетку и точно поместит в тележку GoCart, чтобы отправить посылку на следующий этап пути».

Amazon «в настоящее время тестирует прототип Cardinal для обработки посылок весом до 50 фунтов», и компания рассчитывает развернуть их в следующем году.

Торговый гигант также заявил, что развернет Amazon Robotics Identification (AR ID), сканирование на основе искусственного интеллекта, которое избавит сотрудников от необходимости сканировать этикетки вручную с помощью «уникальной системы камер, работающей со скоростью 120 кадров в секунду».

Сотрудники могут «свободно брать пакеты обеими руками, а не одной рукой, удерживая сканер в другой, или они могут перемещать пакет для сканирования вручную. Это создает естественное движение, а технология выполняет свою работу в фоновом режиме».

Внедрение этих роботов происходит на фоне сообщений о том, что Amazon изо всех сил пытается найти работников в Соединенных Штатах.

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