Amazon Web Services выделит украинским стартапам более 800 тысяч долларов — Finance.ua

Amazon Web Services выделит украинским стартапам более 800 тысяч долларов Сегодня 11:33

Amazon Web Services (AWS) предоставит 52 украинским стартапам 820 тысяч долларов в кредитах на использование своих облачных технологий.

Об этом сообщается в пресс-релизе фонда Flyer One Ventures, организовавшего инициативу.

В фонде отметили, что таким образом AWS хочет помочь украинской технологической индустрии пережить последствия полномасштабной войны и стать заметнее для международных венчурных инвестиций.

Международный венчурный фонд Flyer One Ventures помог дочерней компании Amazon — партнеру инициативы — выбрать стартапы, а также выделить 20 из них, которые получат большее вознаграждение.

Избранные 20 компаний получат по 25 тыс. долл.; остальные 32 — по 10 тыс. долл.

Помимо использования облачных технологий, стартапы также смогут пообщаться один на один с менторами из AWS.

Среди участников инициативы — компании, разрабатывающие программное обеспечение (25%), EdTech стартапы (15%), разработчики мобильных приложений и финтех стартапы (по 10%).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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