Amazon Web Services выделит украинским стартапам более 800 тысяч долларов — Finance.ua
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Amazon Web Services выделит украинским стартапам более 800 тысяч долларов

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Amazon Web Services (AWS) предоставит 52 украинским стартапам 820 тысяч долларов в кредитах на использование своих облачных технологий.
Об этом сообщается в пресс-релизе фонда Flyer One Ventures, организовавшего инициативу.
В фонде отметили, что таким образом AWS хочет помочь украинской технологической индустрии пережить последствия полномасштабной войны и стать заметнее для международных венчурных инвестиций.
Международный венчурный фонд Flyer One Ventures помог дочерней компании Amazon — партнеру инициативы — выбрать стартапы, а также выделить 20 из них, которые получат большее вознаграждение.
Избранные 20 компаний получат по 25 тыс. долл.; остальные 32 — по 10 тыс. долл.
Помимо использования облачных технологий, стартапы также смогут пообщаться один на один с менторами из AWS.
Среди участников инициативы — компании, разрабатывающие программное обеспечение (25%), EdTech стартапы (15%), разработчики мобильных приложений и финтех стартапы (по 10%).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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