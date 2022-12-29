Amazon развивает технологию, которая заменит рекрутеров — Finance.ua

Amazon развивает технологию, которая заменит рекрутеров Сегодня 07:12 — Технологии&Авто

Amazon развивает технологию, которая заменит рекрутеров

Компания Amazon разрабатывает технологию искусственного интеллекта Automated Applicant Evaluation.

Об этом пишет Work.ua со ссылкой на Vox.

В руки журналистов попал внутренний конфиденциальный документ Amazon, из содержания которого следует, что компания уже минимум год разрабатывает технологию, которая примет на себя некоторые функции HR-специалистов.

Automated Applicant Evaluation уже может определить, какие кандидаты подходят для работы больше и кого нужно пригласить на собеседование. Для этого ИИ находит сходства в резюме уже работающих в компании и тех, кто откликнулся на подобные вакансии.

Рекрутера из процесса найма на этом этапе технология исключает.

Стало известно, что разработку впервые использовали при поиске медицинских представителей в 2021 году. А потом уже применяли для отбора самых разных специалистов.

В прошлом месяце в компании начались масштабные сокращения, также работники многих отделов, в том числе и рекрутеры, получили предложение о добровольном увольнении. В обмен на него Amazon предлагала работникам трехмесячную зарплату плюс недельную зарплату за каждые шесть месяцев стажа в компании.

Эксперты из Vox в своих публикациях упоминают глобальное стремление Amazon к автоматизации и сокращению количества наемных работников. Automated Applicant Evaluation — одно из средств такой автоматизации, которое может навсегда изменить работу рекрутеров не только в этой компании, но и вообще.

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