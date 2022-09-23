Amazon представил новые бюджетные планшеты — Finance.ua

Amazon представил новые бюджетные планшеты 23.09.2022, 02:04 — Технологии&Авто

Amazon представил новые бюджетные планшеты, Фото: cnbc.com

Американская компания Amazon представила четыре новые модели планшета Fire 8.

Об этом сообщает CNBC

Модель Fire HD 8 стоит 99 долларов США, Fire HD 8 Plus — 120 долларов, Fire HD 8 Kids и Fire HD 8 Kids Pro — 150 долларов.

Планшеты Fire являются более дешевой альтернативой iPad от Apple.

Все четыре модели уже доступны для предварительного заказа, а поставки начнутся в следующем месяце.

Фото: cnbc.com

Компания заявляет, что новое поколение планшетов Fire 8 тоньше, легче и быстрее предыдущих версий.

Отмечается, что модель Fire HD 8 на 30% быстрее своего предшественника. Планшет может работать автономно в течение 13 часов, что на час дольше, чем у предыдущего устройства.

Он имеет USB-C зарядку и, как и предыдущая версия, он будет полностью заряжен через пять часов. Amazon утверждает, что Fire HD 8 вдвое прочнее iPad Mini во время испытаний на падение.

Укрінформ По материалам:

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