Amazon планирует увеличить штат облачного подразделения в 2023 году и продолжать строительство центров обработки данных — Finance.ua
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Amazon планирует увеличить штат облачного подразделения в 2023 году и продолжать строительство центров обработки данных

Технологии&Авто
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Amazon планирует увеличить штат облачного подразделения в 2023 году и продолжать строительство центров обработки данных
Amazon планирует увеличить штат облачного подразделения в 2023 году и продолжать строительство центров обработки данных
Облачное подразделение Amazon.com Inc. планирует добавить сотрудников в следующем году и продолжить строительство новых центров обработки данных. Это признак того, что замораживание найма в других подразделениях компании не нарушило инвестиционных планов ее прибыльного бизнеса.
Об этом пишет Bloomberg.
Ранее в этом месяце Amazon ввела ограничения на набор сотрудников в корпоративных группах, приостановив прием на работу, за исключением определенных отраслей или одобрение руководства.
В то же время старший вице-президент компании, занимающийся отделами продаж и маркетинга Amazon Web Services Мэтт Гарман сказал, что он ожидает, что его организация и более широкий бизнес AWS увеличат штат в 2023 году.
«Я предполагаю, что в следующем году мы действительно увеличим штат сотрудников, — сказал Гарман в кулуарах конференции AWS re:Invent в Лас-Вегасе. — Наш бизнес по-прежнему быстро растет».
Продажи облачного подразделения Amazon, крупнейшего поставщика арендованных хранилищ данных и вычислительной мощности, за три месяца, закончившиеся в сентябре, составили $20,5 млрд, увеличившись на 27%.
Тем не менее, это самый медленный рост в годовом исчислении с тех пор как в 2014 году Amazon начала повышать эффективность подразделения, поскольку некоторые компании стремились замедлить свои расходы на технологии или сократить расходы, чтобы пережить экономический спад.
По материалам:
Forbes.ua
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