Amazon планирует инвестировать более $12 млрд в развитие своих дата-центров в Индии — Finance.ua

Amazon планирует инвестировать более $12 млрд в развитие своих дата-центров в Индии 19.05.2023, 00:01 — Фондовый рынок

Amazon планирует инвестировать более $12 млрд в развитие своих дата-центров в Индии

Средства планируют направить на расширение инфраструктуры своих центров обработки данных, что является частью плана Amazon, направленного на расширение глобального охвата своих облачных сервисов.

Amazon Web Services (AWS), подразделение облачных вычислений технологического гиганта со штаб-квартирой в Сиэтле, заявило, что этот шаг позволит поддерживать около 131 700 рабочих мест с полной занятостью в цепочке поставок центров обработки данных в Индии ежегодно.

AWS заявила, что имеет сотни тысяч клиентов в Индии, среди которых государственные учреждения, такие как Министерство электроники и информационных технологий, крупные компании, в том числе Axis Bank и HDFC Life, а также другие государственные, частные и некоммерческие организации.

AWS является крупнейшим провайдером облачных вычислений в США, предоставляющим услуги, позволяющие клиентам, в том числе многим крупным компаниям, арендовать вычислительные мощности, хранилища и сетевые возможности.

Компания расширяет свое присутствие за границей, в том числе в других регионах Азии. В октябре она обнародовала планы инвестировать более $5 млрд в Таиланд в течение 15 лет, а в марте заявила, что инвестирует $6 млрд в соседнюю Малайзию в течение примерно такого же периода.

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