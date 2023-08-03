Amazon планирует инвестировать $7,2 млрд в Израиль и запускает облачные центры AWS — Finance.ua

Amazon планирует инвестировать $7,2 млрд в Израиль и запускает облачные центры AWS 03.08.2023, 00:36 — Фондовый рынок

Amazon планирует инвестировать $7,2 млрд в Израиль и запускает облачные центры AWS

Компания Amazon.com намерена инвестировать около $7,2 млрд до 2037 года в Израиль и уже запустила в стране свои центры обработки данных Amazon Web Services (AWS).

Об этом пишет Reuters.

Облачные сервисы Amazon в регионе позволят правительству страны запускать программы и хранить данные в центрах обработки в Израиле.

«Создание центров позволит нам перенести значительные рабочие нагрузки в облако, и мы уверены, что это поможет нам ускорить цифровую трансформацию в государственном секторе», — сказал представитель министерства финансов страны Яли Ротенберг.

Компания заявила, что после расширения AWS будет доступна в 32 географических регионах, добавив, что ее инвестиции в Израиль прибавят около $13,9 млрд к валовому внутреннему продукту страны.

AWS — это платформа облачных вычислений Amazon, которую используют такие компании, как Netflix, General Electric и Sony, обеспечивающая хранение, работу в сети и удаленную безопасность.

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