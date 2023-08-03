Amazon планирует инвестировать $7,2 млрд в Израиль и запускает облачные центры AWS — Finance.ua
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Amazon планирует инвестировать $7,2 млрд в Израиль и запускает облачные центры AWS

Фондовый рынок
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Amazon планирует инвестировать $7,2 млрд в Израиль и запускает облачные центры AWS
Amazon планирует инвестировать $7,2 млрд в Израиль и запускает облачные центры AWS
Компания Amazon.com намерена инвестировать около $7,2 млрд до 2037 года в Израиль и уже запустила в стране свои центры обработки данных Amazon Web Services (AWS).
Об этом пишет Reuters.
Облачные сервисы Amazon в регионе позволят правительству страны запускать программы и хранить данные в центрах обработки в Израиле.
«Создание центров позволит нам перенести значительные рабочие нагрузки в облако, и мы уверены, что это поможет нам ускорить цифровую трансформацию в государственном секторе», — сказал представитель министерства финансов страны Яли Ротенберг.
Компания заявила, что после расширения AWS будет доступна в 32 географических регионах, добавив, что ее инвестиции в Израиль прибавят около $13,9 млрд к валовому внутреннему продукту страны.
AWS — это платформа облачных вычислений Amazon, которую используют такие компании, как Netflix, General Electric и Sony, обеспечивающая хранение, работу в сети и удаленную безопасность.
По материалам:
Forbes.ua
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