Amazon отменил комиссию для украинских предпринимателей: детали — Finance.ua

Amazon отменил комиссию для украинских предпринимателей: детали Сегодня 11:19 — Личные финансы

Amazon отменил комиссию для украинских предпринимателей: детали

Компания Amazon на год отменила комиссию для украинских предпринимателей, продающих товары в ЕС и Великобританию. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Ранее предприниматели с каждой продажи должны были платить от 7 до 17% от цены за определенную категорию товара, с сентября 2022-го не нужно будет платить никаких процентов с продажи.

Минцифры вместе с Укрпочтой, агентством Disqover Agency и Startup Ukraine до этого просили Amazon облегчить условия для украинского бизнеса.

«Несколько месяцев назад вместе с „Укрпочтой“, агентством Disqover Agency и Startup Ukraine обратились в Amazon, чтобы компания облегчила условия для украинского бизнеса, который, несмотря на войну, продолжает работать, поддерживая экономику страны. В результате Amazon отменил реферальную комиссию для украинских предпринимателей сроком на 1 год. То есть полностью отменил комиссию для украинских предпринимателей, которые продают в ЕС и Великобританию», — отметил Федоров.

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По его словам, украинские предприниматели смогут активнее масштабироваться на европейском и мировом рынке, находить там новых клиентов.

Это станет мощным толчком к популяризации Украины и нашего бизнеса за рубежом. Новые условия для украинских предпринимателей — это победа на экономическом фронте", — подчеркнул Федоров.

Он также поблагодарил компанию за устойчивую и последовательную поддержку Украины.

«Amazon вместе с Amazon Web Services предоставила нам мощности для хранения бекапрегистров, обеспечила поддержку более чем на $35 млн и в итоге заслуженно получила Премию Мира от Президента Владимира Зеленского», — подытожил Федоров.

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