Amazon начнет тестирование спутникового интернета в следующем году — Finance.ua
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Amazon начнет тестирование спутникового интернета в следующем году

Технологии&Авто
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Amazon начнет тестирование спутникового интернета в следующем году
Amazon начнет тестирование спутникового интернета в следующем году
Компания Amazon намерена в 2024 году вывести на околоземную орбиту свои первые интернет-спутники Project Kuiper и начать тестирование спутникового интернета.
Об этом сообщает Bloomberg.
Первые два тестовых спутника Kuiper были отправлены на мыс Канаверал во Флориде для подготовки к возможному запуску в мае.
Самая маленькая модель Amazon предлагает скорость до 100 мегабит в секунду. Большая 30-сантиметровая квадратная антенна способна передавать 400 мегабит в секунду, а модель размером 50 на 70 см сможет обрабатывать 1 гигабит в секунду.
Компания не разглашает цены на устройства, но планирует производить 30-сантиметровую квадратную версию менее чем за 400 долларов за штуку.

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По материалам:
РБК-Україна
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