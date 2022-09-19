Amazon и другие четыре компании будут разрабатывать прототип цифрового евро — Finance.ua

Amazon и другие четыре компании будут разрабатывать прототип цифрового евро Сегодня 18:30 — Финтех и Карты

Amazon и другие четыре компании будут разрабатывать прототип цифрового евро

Европейский центральный банк выбрал пять компаний, среди которых американский технологический гигант Amazon, для разработки прототипа цифрового евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Другими четырьмя компаниями, выбранными европейским центробанком, являются испанский CaixaBank, французский Worldline SA, итальянский Nexi SpA и EPI. В общей сложности заявки на участие подали 54 провайдера интерфейса для разработки прототипов, причем каждая компания сосредотачивается на конкретном цифровом использовании валюты еврозоны.

Американский технологический гигант Amazon входит в пять компаний, которые Европейский центральный банк выбрал для разработки прототипа цифрового евро.

«Цель этой прототипировки — проверить, насколько хорошо технология цифрового евро интегрируется с прототипами, разработанными компаниями», — сообщили во франкфуртском учреждении.

ЕЦБ, вероятно, станет одним из первых центральных банков развитой экономики, которые выпустят цифровую форму своей валюты, и официальные лица указывают на середину этого десятилетия для возможного внедрения.

В настоящее время компания находится на двухлетней «фазе расследования» проекта цифрового евро и не приняла официального решения о запуске цифровой валюты.

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Економічна Правда По материалам:

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