Amazfit представила новые «умные» часы дешевле 2 тысяч гривен — Finance.ua

Amazfit представила новые «умные» часы дешевле 2 тысяч гривен

Сегодня 23:05 — Фондовый рынок

Одним из самых первых смарт-часов Amazfit, ставших культовыми, была модель Bip. И вот компания анонсировала третье поколение девайса — Amazfit Bip 3.

Пока устройство дебютировало только в Бразилии. Но уже совсем скоро ожидается мировая премьера новинки.

Девайс оснастили 1,69-дюймовым IPS-дисплеем, датчиками сердцебиения и уровнем кислорода в крови. Но еще более интересно, Bip 3 получили полноценный GPS-модуль. С учетом того, что за девайс просят всего 58 долларов (1700 гривен), это очень важное и неожиданное нововведение.

Среди прочего стоит отметить автономность в две недели, способность отслеживать до 60 различных спортивных нагрузок и, разумеется, встроенный шагомер.

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