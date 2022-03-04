Alphabet приостановил все продажи в России, а «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта — Finance.ua

Alphabet приостановил все продажи в России, а «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта

Сегодня 13:32 — Мир

Материнская компания Google приостановила все продажи рекламы в России, в частности через Google Ads и YouTube.

Об этом компания сообщила в своем официальном обращении, передает Reuters.

«В свете экстраординарных обстоятельств мы ставим на паузу Google Ads в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делать обновления, когда это будет необходимо», — сообщили в компании.

Google является крупнейшим интернет-рекламодателем в мире. В прошлом году компания заплатила 32 млн рублей штрафов за нарушение требований российской цензуры. Оборот компании в стране-агрессоре в прошлом году достиг 790 млн долларов.

Ранее в Google сообщали, что остановят монетизацию YouTube-каналов российских пропагандистских СМИ.

Риск дефолта «Яндекса»

Компания «Яндекс» на фоне санкций против РФ предупредила акционеров о рисках дефолта после приостановки торговли ценными бумагами. Об этом говорится в заявлении компании. Ниже приводим слова из этого заявления.

"Сейчас мы анализируем новый экспортный контроль и тесно сотрудничаем с нашими поставщиками. Ни одна из компаний группы Яндекс не работает в оборонном, аэрокосмическом или морском секторах, которые были специально нацелены. Однако мы понимаем, что ряд компаний, базирующихся в США, Великобритании, ЕС и в других местах указали, что сейчас прекращают поставки и услуги клиентам в России.

Мы верим, что мощность нашего дата-центра и другие технологии, важные для работы, позволят нам продолжать работать в обычном режиме, по крайней мере, в течение следующих 12-18 месяцев. В случае длительной приостановки поставок оборудования, программного обеспечения или других технологий, используемых в нашем бизнесе или предложениях, если мы не сможем найти альтернативные источники, со временем наша деятельность может оказаться под существенным негативным влиянием.

Кроме того, мы понимаем, что многие поставщики объявили о намерении приостановить продажу потребительских товаров в Россию, а несколько крупных судоходных компаний прекратили поставки в Россию; подобные действия, если они продолжатся, приведут к уменьшению количества и выбора товаров, которые мы можем предлагать через Яндекс.Маркет", — говорят в Яндексе.

Также «Яндекс» предупредил о том, что владельцы бондов после приостановки торгов бумаг компании на Nasdaq более чем на пять торговых дней вправе потребовать погашения облигаций на сумму $1,25 млрд по номиналу и начисленные проценты.

Nasdaq приостановил торги по ценным бумагам ряда связанных с Россией компаний. Среди этих бумаг — акции «Яндекса», Ozon, МТС.

На 28 февраля остатки средств «Яндекса» составляли примерно $615 млн, средства вне РФ — $370 млн.

Компания предупреждает, что на данный момент нет достаточных ресурсов для полного погашения бондов — особенно, если компании не удастся распределить ресурсы российских «дочек» в нидерландскую главную компанию.

Яндекс предупреждает, что погашение бондов по номиналу может оказать существенное влияние на финансовое положение ликвидности в краткосрочной перспективе и повлиять на возможность компании выполнять другие обязательства.

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