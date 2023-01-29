Алгоритм действий при купле-продаже авто: советы МВД — Finance.ua

Алгоритм действий при купле-продаже авто: советы МВД
В МВД рассказали , как правильно купить-продать авто. Надо следовать простым правилам.
Шаг 1. Обратитесь в Экспертную службу МВД для исследования транспортного средства. Это можно сделать либо самому, либо с покупателем.
Заключение об автомобиле, которое предоставляет Экспертная служба МВД, действует 10 дней.
Шаг 2. Обратитесь в любой удобный сервисный центр МВД.
Администратор производит перерегистрацию в течение 30 мин.
У продавца должны быть следующие документы:
- свидетельство регистрации транспортного средства.
- паспорт.
- справка налогоплательщика.
- заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.
У покупателя должны быть следующие документы:
- паспорт.
- справка налогоплательщика.
Договор купли-продажи оформляется непосредственно в #СервісніЦентриМВС.
Не забудьте забрать свой экземпляр.
После перерегистрации транспортного средства новый владелец получает новое свидетельство о регистрации авто и номерных знаков уже на свое имя.
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