Алгоритм действий при купле-продаже авто: советы МВД — Finance.ua
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Алгоритм действий при купле-продаже авто: советы МВД

Технологии&Авто
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В МВД рассказали , как правильно купить-продать авто. Надо следовать простым правилам.
Шаг 1. Обратитесь в Экспертную службу МВД для исследования транспортного средства. Это можно сделать либо самому, либо с покупателем.
Заключение об автомобиле, которое предоставляет Экспертная служба МВД, действует 10 дней.
Шаг 2. Обратитесь в любой удобный сервисный центр МВД.
Администратор производит перерегистрацию в течение 30 мин.
У продавца должны быть следующие документы:
  • свидетельство регистрации транспортного средства.
  • паспорт.
  • справка налогоплательщика.
  • заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.
У покупателя должны быть следующие документы:
  • паспорт.
  • справка налогоплательщика.
Договор купли-продажи оформляется непосредственно в #СервісніЦентриМВС.
Не забудьте забрать свой экземпляр.
После перерегистрации транспортного средства новый владелец получает новое свидетельство о регистрации авто и номерных знаков уже на свое имя.
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По материалам:
Finance.ua
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