Alfa Romeo Milano: представлен новый компактный городской кроссовер (фото) — Finance.ua

Alfa Romeo Milano: представлен новый компактный городской кроссовер (фото) Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Alfa Romeo Milano: представлен новый компактный городской кроссовер (фото), Фото: Stellantis

Новая Alfa Romeo Milano официально представлена. Конечно, презентация компактного кроссовера состоялась в Милане и дело не только в названии модели — именно в этом городе была основана марка.

Подробности модели раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Alfa Romeo Milano — самый компактный и доступный кроссовер итальянской марки. Его стартовая цена в Европе составит менее 30 тыс. евро.

Фото: Stellantis

Кроссовер Alfa Romeo Milano — близкий родственник Fiat 600, Jeep Avenger и Peugeot 2008. Он достигает 4,17 м в длину 1,78 м в ширину и 1,5 м в высоту.

Автомобиль демонстрирует новое направление в стиле марки. У него стреловидные фары, высокая оконная линия и спрятанные ручки задней двери.

В спортивной версии Elettrica Veloce установлены 20-дюймовые диски, а фирменный «клюв» радиаторной решетки украшен узором в виде дракона из логотипа Alfa Romeo.

Фото: Stellantis

В салоне классический стиль сочетается с современными 10,25-дюймовыми дисплеями приборной панели и мультимедиа.

Фото: Stellantis

У Elettrica Veloce установлены спортивные кресла.

Фото: Stellantis

Объем багажника составляет 400 л.

Фото: Stellantis

Среди доступных акций Alfa Romeo Milano 2024 — матричные фары, камеры кругового обзора, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.

Новая Alfa Romeo Milano будет предложена в трех версиях, две из которых — электрические.

Milano Ibrida оснащен 1,2-литровым 136-сильным бензиновым турбомотором и «мягкой» гибридной установкой на 28 л. с. Он будет доступен с передним и полным приводом.

Alfa Romeo Milano Elettrica получила 156-сильный электромотор и батарею на 54 кВт∙ч, а ее запас хода составляет 410 км. В варианте Elettrica Veloce мощность электрокара составляет 240 л. с.

Фокус По материалам:

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