Алексей Воронько: бизнес-план банкрота — Finance.ua

Алексей Воронько: бизнес-план банкрота

Сегодня 10:33 — Личные финансы

Неблагоприятная экономическая ситуация, вызванная военными угрозами и последствиями пандемии, оказала значительное влияние на финансовые возможности украинцев. Не исключаю, что турбулентное начало 2022 года может стать причиной увеличения количества банкротств, в том числе и физических лиц.

Если гражданин Украины решил воспользоваться своим правом на восстановление платежеспособности и изменить условия обслуживания кредитов, ему обязательно понадобится план реструктуризации, который он представит банкам или другим кредиторам и суду. Как складывается такой план, который нужно учитывать, чтобы получить более благоприятные условия для погашения долга. Разберемся.

Что представляет собой план реструктуризации

Когда человек, взвесив все плюсы и минусы, принял для себя окончательное решение — воспользоваться процедурой восстановления платежеспособности физических лиц, он должен понимать, что ключевым инструментом получения наиболее привлекательных условий погашения долга станет грамотно составленный и утвержденный судом план реструктуризации.

Простыми словами, план реструктуризации напоминает собой бизнес-план, где указываются ежемесячные доходы и расходы должника, исчисляется сумма, которую он реально может ежемесячно отдавать на погашение долгов, новые условия обслуживания долга.

Составляем план: пошаговая инструкция

В частности, написание плана реструктуризации следует начать с указания анкетных данных должника: места регистрации/места проживания, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, паспортных данных, контактной информации.

Далее следует изложить обстоятельства, повлекшие неплатежеспособность должника. Среди них речь идет и о сведениях по кредитному обязательству, сумме задолженности и при наличии — судебных решений, по которым была взыскана задолженность.

В плане реструктуризации обязательно должно содержаться описание имеющегося имущественного положения должника. Необходимо описать все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее должнику на праве собственности. Следует указать и имущество, являющееся предметом обеспечения с указанием наименования кредитора (залогодержателя/ипотекодержателя), основания возникновения обязательства, сумму денежных требований кредитора и срок исполнения обязательства.

Важно: когда мы говорим об удовлетворении бытовых нужд должника, то не имеем в виду, что к ним относится, например, отдых на экзотических островах или приобретение элитного авто. Сумма расходов на бытовые нужды рассчитывается в размере не менее одного прожиточного минимума на должника и каждого лица, находящегося на его содержании. Так, с первого января 2022 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 481 грн; для детей до 6 лет — 2100 грн; для детей от 6 до 18 лет — 2 618 грн; для лиц, потерявших трудоспособность — 1934 грн.

В случае, если у должника есть определенная сумма накоплений и он может направить ее на погашение долга, то можно указать ту сумму, которая будет внесена первым разовым платежом. Но в таком случае указанию подлежит также происхождение этих средств.

И теперь мы подходим к самому главному. В плане обязательно следует указать сведения о требованиях кредиторов, которые будут прощены (списаны) в случае выполнения плана реструктуризации долгов. Расчет суммы прощения зависит от вида процедуры реструктуризации. Условно таких видов 2 — общая и та, что проводится в соответствии с Заключительными и переходными положениями Кодекса Украины по процедурам банкротства. Процедура, которая проводится в соответствии с Заключительными и переходными положениями — проще, но ее можно применять только в случаях, если задолженность возникла до дня введения в действие Кодекса по процедурам банкротства по кредиту в иностранной валюте, обеспеченному ипотекой квартиры или жилого дома, являющимся единственным местом проживания семьи должника. В таких случаях суммы списания задолженности предусмотрены Кодексом. Кстати, это касается и условий обслуживания реструктуризированного долга — срока погашения и процентной ставки. Согласно Кодексу, признанные хозяйственным судом требования обеспеченного кредитора, погашаются должником в размере рыночной стоимости квартиры или жилого дома (стоимость определяется оценщиком, которого определяет кредитор). Остаток задолженности такого кредитора подлежит прощению.

Если реструктуризация проходит по общей процедуре, то кредиторы и должник на собрании кредиторов самостоятельно определяют сумму прощения, отталкиваясь от реальных возможностей должника.

Советы практикующего юриста

В практике нашей юрфирмы уже собралось достаточно много кейсов, касающихся процедур восстановления платежеспособности физлиц. И, могу сказать, что благодаря грамотно составленному плану реструктуризации, даже несмотря на сопротивление, которое время от времени оказывали банки-кредиторы, нам удавалось утвердить в суде уменьшение долгов клиентов даже не в 2-3 раза, а в 20-30 раз! Конечно, все зависит от суммы долга.

Если мы говорим о многомиллионных долгах, то и суммы списания могут достигать семи-восьмизначных цифр. Например, для одного из наших клиентов сумма прощения при выполнении плана реструктуризации составила более 50 млн грн!

Что же следует знать и учитывать, чтобы составить наиболее эффективный план реструктуризации?

Совет № 1: Общайтесь с кредитором даже, если вы не пришли с ним к согласию реструктуризировать долг внесудебным способом

Поэтому, чтобы сразу не настраивать кредитора на конфронтацию и принципиальное нежелание искать компромисс, старайтесь выстроить с ним нормальные рабочие отношения. Не ставьте кредитора перед фактом: «Вот мой план реструктуризации, согласуйте!». Ведите переговоры, консультируйтесь по вопросам, относящимся к рассрочке, отсрочке или прощению (списанию) сумм задолженности еще при написании плана.

Хотя Кодексом Украины по процедурам банкротства и предусмотрены условия, на которых может происходить реструктуризация, избегайте лишних конфликтов и пытайтесь согласовать определенные детали непосредственно с кредиторами. Это поможет сохранить ваше время и нервы при утверждении плана реструктуризации в суде.

Совет № 2: Помните, что план реструктуризации — не обычная формальность, а ваша дорожная карта новой жизни, не обремененной долгами

Отнеситесь к его составлению максимально внимательно, чтобы не упустить ни одной детали, что поможет вам получить наиболее положительный результат. Не стесняйтесь задавать вопросы арбитражному управляющему, ведущему ваше дело о восстановлении платежеспособности, а по возможности обратитесь и к юристу, специализирующемуся на такого рода делах.

Внимательность к мельчайшим моментам, честность, отчасти креативность, понятность изложения информации и особенно касающейся причин неплатежеспособности должника, пригодятся при составлении этого документа.

Совет № 3: Помните, что план реструктуризации следует четко выполнять

Если должником не выполняется план реструктуризации после его утверждения судом, требования кредиторов, которые должны были быть прощены, возобновляются в полном объеме.

В случае если план реструктуризации долгов не был согласован/утвержден кредиторами, должником или хозяйственным судом, то выносится определение об отказе в утверждении плана реструктуризации долгов должника с последующим закрытием производства по делу о неплатежеспособности или открытии процедуры погашения долгов должника. Простыми словами — реализация имущества должника.

Алексей Воронько, управляющий партнер, руководитель практики банкротства и реструктуризации Ario Law Firm

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