Александр Кацуба: Украинские дроны и экономические последствия для России — Finance.ua

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Александр Кацуба: Украинские дроны и экономические последствия для России

Атака украинских морских дронов на российские корабли — крупный десантный корабль «Оленегорский горняк», а также танкер Сиг, который использовали для обеспечения российской оккупационной армии, будет иметь большие последствия не только непосредственно для войны. Ведь под угрозой — ключевой экономический узел всего юга России.

Новороссийский морской порт, который сейчас находится под непосредственной угрозой — самый большой в России, с пропускной способностью более 140 миллионов тонн грузов в год. Через него проходит 20% всего морского экспорта России, это ключевой порт для аграрного и нефтяного экспорта. И именно по этим ключевым отраслям будет нанесен наибольший удар. Кроме того, война морских дронов усложнит торговлю и из других портов Черного и Азовского морей, которые контролирует Россия — как непосредственно российских, так и оккупированных украинских.

Первый удар будет нанесен по нефтяному экспорту. Особенно после того, как в значительной степени был ограничен экспорт в ЕС. Война России против Украины изменила правила игры на энергетическом рынке. Она разрушила древнее «партнерство» Европы и России в газовой сфере и в значительной степени взорвала российский энергетический экспорт на запад, открыла энергетический рынок ЕС для стран Африки и Соединенных Штатов и т. д. Но это только экономическое и политическое измерения влияния на энергетику. Атаки украинских морских дронов изменяют правила игры не только в вопросе российской морской угрозы Украине или в вопросе зерновой сделки. Война дронов может нанести непосредственный удар по российским доходам от нефти и газа, из которых финансируется война.

Из-за потенциальной блокады Новороссийска Россия может упустить возможность ежедневного экспорта 600 тысяч баррелей нефти в день (это примерно 8% российского экспорта, который составляет 7,5−8,0 миллионов баррелей в день). Эти объемы могут показаться незначительными, но они означают потерю Россией в среднем 35−40 миллионов долларов в день (стоимость примерно 10 ракет).

Хотя наши американские партнеры и выражали опасение, что падение российского экспорта может привести к повышению цен на нефть, но такие объемы падения российского экспорта не приведут к ценовому шоку. Но — если эффективные действия наших дронов продолжатся — все равно будут иметь долгосрочные последствия. Потому что если война угрожает безопасности транспортировки нефти, безопасности танкеров, контрактуемых Россией для нужд экспорта, это сделает себестоимость российского экспорта еще дороже.

Почему? Вырастут страховые выплаты, еще больше экспорта в Азию будет зависеть от транспортного маршрута Сибирь — Балтийское море — и дальше в Индию, Китай или другие регионы. А маршрут Петербург — Бангалор почти вдвое длиннее, чем такой же маршрут с Черного моря. Что касается потенциала замены этих портов портами на Тихом океане, то это невозможно из-за отсутствия как нужной мощности портов Дальнего Востока, так и средств доставки нефти (трубопроводов, железной дороги) из месторождений Западной Сибири и региона Волги на восток.

Кроме того, в самом Новороссийске обслуживаются потребности Каспийского нефтяного консорциума, чем обеспечивается экспорт 1,2 миллиона баррелей казахской нефти в день. И для России важно обеспечить соблюдение выполнения этого соглашения, ведь Казахстан и так систематически дрейфует в сторону более тесного партнерства с Китаем и западным бизнесом. В том числе в сфере нефтяной и газовой промышленности.

В общем, совокупные прямые потери России от экспорта по этому маршруту могут составить не менее 10 миллиардов долларов в год, а дополнительные расходы на компенсацию этого маршрута могут составить сопоставимую сумму.

Аграрный экспорт — это вторая составляющая, страдающая в результате действий ВСУ. Через порт Новороссийска и соседние порты Черного моря Россия осуществляет около 50% своего аграрного экспорта — в основном зерновых. В том числе похищенного в Украине. Компенсировать мощности Новороссийска Россия никак не может. Ведь в отличие от Украины, она не может переправить даже часть своего экспорта в порты соседних стран. Ведь ни у Грузии, ни у Турции нет мощных зерновых терминалов на побережье Черного моря. Речь идет о сложностях, как минимум, для 20−25 миллионов тонн зерновых и других аграрных продуктов.

Убытки для нефтяного и аграрного экспорта значительно подорвут не только доходы российского бюджета. Рубль уже тоже «чувствует на себе» последствия украинских атак дронами, приближаясь к психологической отметке 100 «деревянных» за один доллар.

Наконец, блокирование российского черноморского экспорта подорвет экономическую стабильность нескольких ключевых российских регионов юга и волжского региона, что повлечет за собой последствия уже в ближайший год, решающий год войны. Потеря рабочих мест, подорванная социальная и экономическая стабильность, недовольство и — что еще более важно сейчас — снижение деловой активности бизнеса в этих регионах. Именно на эти регионы приходится более 60% всего несырьевого экспорта и около 30% экономики врага.

Разрушенная безопасность российского черноморского побережья нанесет сокрушительный ущерб и российскому туристическому бизнесу. Это, непременно, всего лишь приятный бонус, но более 1 миллиона обитателей приморских русских регионов могут потерять значительную часть либо все свои доходы.

Сможет ли Россия адаптироваться к действиям Украины? Отчасти — возможно — и так. Но на это уйдет время, дополнительные ресурсы, компенсировать мощности Новороссийска и других портов пока нечем. Строить новую портовую инфраструктуру на Балтийском или других европейских морях у России нет ни времени, ни денег. То есть потери России неизбежны и по многим необратимым пунктам. Остается два выхода — либо униженной возвращаться к «зерновому соглашению», либо дронная война, очевидно, будет продолжена. И российский ущерб будет расти и расти.

Таким образом, как видим, в отсутствие собственного мощного флота Украина благодаря креативу и новым технологиям может достойно ответить на российскую агрессию, в том числе на море. Где Россия номинально имеет абсолютное преимущество в силах и средствах. И это в значительной степени ограничит экономическую, политическую и военную способность России продолжать войну. Что и есть цель Украины, потому что приближает победу над врагом и восстановление нашей страны.

Alphagas По материалам:

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