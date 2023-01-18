Александр Гнатенко: “Пришло время смен финансовых систем” — Finance.ua

БИЗНЕС Александр Гнатенко: “Пришло время смен финансовых систем” Сегодня 17:05 — Криптовалюта

Александр Гнатенко: “Пришло время смен финансовых систем”

Александр Гнатенко, в криптосообществе больше известный под псевдонимом Гнат, за 5 лет прошел путь от инвестора-новичка до топового европейского криптоинфлюесера.

В 2021 году Гнат и его команда получили награду от ведущей мировой криптобиржи Binance в номинации «Лучший крипто инфлюенсер Восточной Европы».

Уже более двух лет на YouTube выходит авторская рубрика украинца «Портфель на месяц», в которой Александр ежемесячно собирает инвестиционный портфель на 10 000 долларов, а в конце месяца анализирует результаты инвестиций. В криптосообществе этот проект считают общеобразовательным и приносящим пользу всему рынку.

Как топовый криптоаналитик последние годы Гнатенко выступает на крупнейших мировых конференциях. На Global Business Event-2022 в США украинец выступил спикером по криптовалюте.

Вместе с партнерами украинец создал компанию 2Top, которая стала целой екосистемой для пользователей криптовалют. Фактически это целое криптосообщество, где полезные для себя знания может получить как новичок, так и опытный трейдер. Команда Double Top анализирует проекты и помогает участникам комьюнити зарабатывать на крипторынке.

"Свой первый биткоин я покупал в 2017 году, когда он стоил еще 1100 долларов, — признается Гнатенко. — Разобрался в работе блокчейна, понял, что это перспективное направление, в которое стоит углубиться. Мы открыли компанию Double Top. В криптобизнесе на самом деле много ниш: DeFi, P2E, фундаментальный анализ. Мы вместе с партнерами занимаемся теми нишами, где видим возможности роста для своей компании.

Александр активно передает накопленные знания другим участникам индустрии. Украинец пишет академические статьи для нишевых ресурсов о тенденциях крипторынка. Например, для популярного специализированного сайта incrypted.com о корреляции между биткоином и фондовым рынком , что такое стеблокоины и зачем они нужны. Паралельно Гнатенко делится аналитикой в YouTube. Кроме этого, Александр является участником закрытого комьюнити аналитиков SpaceMind, куда входит топ-85 мировых экспертов крипторынка. В это комьюнити приглашаются эксперты, которые имеют образовательные проекты в этой сфере, большие фан-базы в соцсетях и другие заслуги, которые приносят пользу в крипто индустрии.

«Сознательно веду просветительскую деятельность, которая направлена на то, чтобы участники рынка не совершали наиболее распространенные ошибки в криптобизнесе — признается Гнатенко. — Вижу в этом свою миссию. Рад, что моя авторская рубрика „Портфель на месяц“ собирает внушительные охваты уже более двух лет. Я предельно откровенен со своими подписчиками и они это ценят. Я создаю контент, который не только помогает людям понять, что же такое криптовалюта, но и учит их, как правильно использовать этот инструмент. Просматривая мои видео, читая мои статьи, пользователи начинают торговать и инвестировать более осознанно и значительно повышают свое благосостояние. Кроме того, это также положительно влияет на крипто индустрию в целом — когда в нее заходят грамотные пользователи, они инвестируют в перспективные проекты, дают им рост и таким образом улучшают качество рынка. Моя цель прямо сейчас — развитие индустрии через образование пользователей. Тот случай, когда из одного вытекает другое. Вечный двигатель в действии, потому что только знания и осознанность ведут к росту. Я верю в то, что успешная страна начинается с реализованных, счастливых людей».

2022 год вышел очень непростым для финансовых рынков. Акции мировых мегабрендов переживали немалые потрясения, глобальные валюты не смогли уберечься от внушительных девальваций. Крипторынок тоже переживал ураганный шторм.

«Финансовые системы сейчас терпят поражения — соглашается Гнатенко. — Пришло время их видоизменять. И здесь на помощь приходит крипта. Это направление рынка, несмотря на ситуативные турбулентности, остается интересным для инвестирования. А мы в Double Top на собственном примере продолжаем культивировать проекты осознанной работы с криптовалютами. Вносим свой вклад в развитие крипто индустрии. Как-то я написал статью о влиянии макроэкономики на рынок криптовалют. И получил невероятный отклик — многим пользователям это помогло совершенно иначе взглянуть на процесс аналитики и углубить свои знания. Для меня научные статьи — это еще один способ, с помощью которого я продолжаю крипто образование аудитории. Приятно, что моя аудитория всегда готова развиваться и находится в поиске новых знаний. Мы развиваемся вместе с ними. И ставим цель, чтобы наша компания в ближайшие два года завоевала лидерские позиции на мировых англоязычных рынках».

Александр Подлубный

Олександр Гнатенко По материалам:

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