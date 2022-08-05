Албания перечислила Украине 1 млн евро грантовых средств — Finance.ua
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Албания перечислила Украине 1 млн евро грантовых средств

Казна и Политика
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Албания перечислила Украине 1 млн евро грантовых средств
Албания перечислила Украине 1 млн евро грантовых средств
Украина получила грантовые средства от правительства Албании в размере 1 млн евро.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Сообщается, что министерство финансов Украины в сотрудничестве с посольством Украины в Албании обеспечило поступление финансовой помощи на счета Государственной казначейской службы.
«Поддержка наших международных партнеров ускоряет победу Украины. Мы благодарны правительству Албании за помощь нашему государству в условиях полномасштабного вторжения в рф. Эти средства усилят устойчивость финансовой системы Украины», — сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.

Справка Finance.ua:

  • Евросоюз намерен до сентября согласовать новый пакет финансовой помощи для Украины. Он составит около 8 млрд евро;
  • иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд дол. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий, наибольшую поддержку оказывают США и ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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