Албания перечислила Украине 1 млн евро грантовых средств — Finance.ua

Албания перечислила Украине 1 млн евро грантовых средств Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Албания перечислила Украине 1 млн евро грантовых средств

Украина получила грантовые средства от правительства Албании в размере 1 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Сообщается, что министерство финансов Украины в сотрудничестве с посольством Украины в Албании обеспечило поступление финансовой помощи на счета Государственной казначейской службы.

«Поддержка наших международных партнеров ускоряет победу Украины. Мы благодарны правительству Албании за помощь нашему государству в условиях полномасштабного вторжения в рф. Эти средства усилят устойчивость финансовой системы Украины», — сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.

Справка Finance.ua:

Евросоюз намерен до сентября согласовать новый пакет финансовой помощи для Украины. Он составит около 8 млрд евро;

иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд дол. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий, наибольшую поддержку оказывают США и ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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