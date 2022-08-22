Альфа-Банк Украина подал иск против Аккордбанка: требует возврата 8 миллионов долларов — Finance.ua

Альфа-Банк Украина подал иск против Аккордбанка: требует возврата 8 миллионов долларов Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Альфа-Банк Украина подал иск против Аккордбанка: требует возврата 8 миллионов долларов

Альфа-Банк Украина» подал иск против Аккордбанка за невыполнение сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме 8 млн долларов. В Аккордбанке говорят, что не нарушали никаких норм законодательства.

Информация о судебном деле появилась в реестре судебных дел.

Согласно реестру, «Альфа-Банк» обратился с иском к ПАО «КБ « Аккордбанк » «об обязательстве ПАО «КБ „Аккордбанк“ к выполнению обязательств по Генеральному соглашению №Р-154/2017 от 20.09.2017».

Читайте также «Альфа-Банк» меняет название

«Рассмотрев материалы искового заявления, хозяйственный суд признал их достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению, открытию производства по делу и рассмотрению дела по правилам общего искового производства», — говорится в определении суда от 9 августа.

Суд постановил, что дело будет рассмотрено по правилам общего искового производства.

Подготовительное заседание было назначено на 20 сентября 2022 года в 15:00.

Заседание состоится в помещении Хозяйственного суда в Киеве по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 44-Б, зал № 23.

«Аккордбанк имеет задолженность в размере 8 млн долларов и не выполняет обязательства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Это может стать первым прецедентом судебного разрешения хозяйственного спора в условиях военного положения со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства в банковском секторе», — заявил представитель «Альфа-Банка» в комментарии ЭП.

В Аккордбанке прокомментировали ситуацию с иском.

"Да, действительно об иске нам известно. Но обстоятельства дела не соответствуют заявленным Альфа-Банком. Аккордбанк не имеет задолженности перед Альфа-Банком. Учитывая, что, согласно полученной информации от сотрудников Казначейства Альфа-Банка, в начале военной агрессии россии против Украины у них отсутствовал гривневый эквивалент на полную сумму в 8 млн долларов США для возврата Аккордбанку, возвращать валюту Альфа-Банку, конечными бенефициарами которого являются граждане российской федерации — страны агрессора, страны-оккупанта, не было оснований, поэтому соглашение было закрыто.

Соответственно у Альфа-банка против размещенных в Аккордбанке 8 млн долларов США остался полный гривневый эквивалент этой суммы в соответствии с ранее заключенным соглашением свопа. А значит, никаких нарушений действующего законодательства Украины Аккордбанком не было", — заявил председатель правления банка Алексей Руднев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.