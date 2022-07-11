«Альфа-Банк» меняет название — Finance.ua

«Альфа-Банк» меняет название Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

Альфа-Банк Украина» меняет название на «Сенс Банк», о чем уже уведомил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Об этом сообщает FinClub . Экономическая правда также подтвердила эту информацию в банке.

«Полное наименование на украинском языке: акционерное общество „Сенс Банк“», — говорится в письме кредитного учреждения.

На английском языке банк теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

Напомним, что после наложения санкций на российских акционеров «Альфа-Банка» НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.

Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в россии бренда — представитель Симеон Дянков.

Отметим, что мобильное приложение банка уже несколько лет называется Sense SuperApp.

«Альфа-Банк» отнесен Национальным банком к системно важным. В нем хранится 48 млрд грн депозитов физлиц (6% всех депозитов в украинских банках) и 24 млрд грн средств предприятий. Банк обслуживает 2,6 млн физлиц, 55 тыс. юридических и 88 тыс. ФЛП.

Как отмечается на сайте НБУ, через зарегистрированные на Кипре ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также доли имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и «Марк Фоундейшн» по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Економічна Правда По материалам:

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