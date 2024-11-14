Активы Жеваго останутся под арестом: решение апелляционного суда — Finance.ua

Активы Жеваго останутся под арестом: решение апелляционного суда Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

7 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение об аресте ряда активов К. Жеваго по иску Фонда гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Бизнесмен пытался обжаловать арест доли в 1% от уставных капиталов трех компаний: ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», ООО «Еристовский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Билановский горно-обогатительный комбинат».

В 2023 году суд наложил арест на часть корпоративных прав в размере 50,3% во всех трех компаниях для возмещения ущерба банку и кредиторам почти на 46 млрд грн.

Кроме того, пытались обжаловать арест всех других имеющихся в Украине активов собственника банка «Финансы и кредит», которого добился в суде Фонд гарантирования вкладов в июле 2024 года.

Нынешнее решение Северного апелляционного хозяйственного суда позволяет сохранить арестованные активы и в случае положительного решения суда по иску Фонда гарантирования к Жеваго на 46 млрд грн (дело № 910/268/23) за счет их взыскания получить возмещение ущерба, причиненного банку и его кредиторам действиями акционера банка «Финансы и кредит». Это дело находится на этапе подготовительных заседаний в суде первой инстанции.

Напомним, ущерб был нанесен банку «Финансы и кредит» и его кредиторам путем систематического кредитования связанных с акционером банка компаний и перечисления средств принадлежащим ему компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения.

На этой неделе, 11−15 ноября, суды рассматривают иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам 12 банков, которые выводятся с рынка. Это иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах, в том числе в судах апелляционной инстанции. В частности, Северный апелляционный хозяйственный суд.

12 ноября состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Фонда гарантирования на решение суда первой инстанции по делу по иску к Н. Лагуну как Председателю наблюдательного совета АО «Дельта банк» и топ-менеджменту банка на 22,9 млрд грн (дело № 910/21 280/21).

Напомним, ущерб АО «Дельта банк» был причинен путем вывода из него активов, в частности через кредитование связанных компаний в Украине и перевод ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам. Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка. Подробнее — по ссылке

30 октября 2023 г. решением Шевченковского районного суда г. Киева объявлен в розыск Н. Лагун, находящийся за рубежом, по другому уголовному делу (№ 761/8406/23), в котором он выступает обвиняемым по эпизоду по выводу из банка средств на сумму свыше 76,5 млн долл. США.

Кроме того, также в судах, на этапе подготовительных заседаний, находится хозяйственный иск на 791,2 млн грн по делу № 910/7338/19, ответчиком по которому выступает Н. Лагун как председатель наблюдательного совета Банка.

13 ноября продолжит рассмотрение жалобы Фонда на решение суда первой инстанции по иску ФГВФЛ к связанным лицам ПАО КБ «Евробанк» на сумму 25,1 млн грн (дело № 910/680/20).

В ходе ликвидационной процедуры ПАО КБ «Евробанк» было обнаружено, что до того, как этот банк был признан неплатежеспособным и в нем начата процедура ликвидации, в банке проводились неоправданно рисковые операции, например заключение заведомо убыточного договора купли-продажи ценных бумаг и т. п.

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