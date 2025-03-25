Активы банков-банкротов почти на 3 млрд грн выставлены на продажу — Finance.ua

Активы банков-банкротов почти на 3 млрд грн выставлены на продажу Сегодня 10:36 — Фондовый рынок

Активы банков-банкротов почти на 3 млрд грн выставлены на продажу

В системе Prozorro. Продажи 24 — 28 марта запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 млрд грн. Из них на сумму 2,7 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на 236,2 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена ​​на продажу за 30,9 млн грн.

В течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» — с первоначальной стоимостью 2,4 млрд грн выставляются на продажу права требования по кредитам.

ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 341,3 млн грн, из которых более чем за 212,5 млн грн выставляются на продажу права требования по кредитам, за 124,7 млн ​​грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства и за 4,1 млн грн — дебиторская задолженность.

АО «ДЕЛЬТА БАНК» — с первоначальной стоимостью 66,6 млн. грн. выставляются основные средства.

АО «МЕГАБАНК» — на общую сумму 44,4 млн. грн., из которых за 36,2 млн. грн. выставляются на продажу права требования по кредитам, за 7,9 млн. грн. — дебиторская задолженность перед банком и за 0,3 млн. грн. — объекты недвижимого имущества.

АО «МР БАНК» — на общую сумму 43,5 млн. грн., из которых за 29,3 млн. грн. выставляются объекты недвижимого имущества и другие основные средства и за 14,2 млн. грн. — дебиторская задолженность перед банком.

АО «БАНК СИЧ» — на общую сумму 15,3 млн. грн., из которых за 15,3 млн. грн. выставляются на продажу объекты недвижимого имущества, авто и другие основные средства и за 0,002 млн. грн. — дебиторская задолженность перед банком.

ПАО «КСГ БАНК» — с первоначальной стоимостью 5,3 млн. грн. выставляются права требования по кредитам.

АО «АКБ «КОНКОРД» — по стартовой цене более 3,7 млн. грн. выставляется дебиторская задолженность перед банком.

АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 1,5 млн грн, из которых за 0,8 млн грн выставляется на продажу дебиторская задолженность перед банком и более 0,7 млн ​​грн — права требования по кредитам.

АО «АЙБОКС БАНК» — с первоначальной стоимостью 0,3 млн. грн. выставляется дебиторская задолженность перед банком.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.