Акция ко Дню влюбленных от Moneyveo "Релакс! Отель! Ты, она и Буковель!" — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Акция ко Дню влюбленных от Moneyveo "Релакс! Отель! Ты, она и Буковель!" Сегодня 14:07 — Кредит&Депозит

Акция ко Дню влюбленных от Moneyveo "Релакс! Отель! Ты, она и Буковель!"

По данным Министерства юстиции, с марта по декабрь 2022 года в Украине официально зарегистрировали свой брак и создали семьи 198 332 пары.

Moneyveo, известная своими креативными маркетинговыми кампаниями, решила поддержать этот жизнеутверждающий тренд и посодействовать влюбленным, реализовав акцию «Релакс! Отель! Ты, она и Буковель!». Специально ко Дню святого Валентина компания разыграет 5 путешествий на двоих в 5-звездочный отель в Буковеле. Победителей ждет размещение в номере люкс с видом на горы, обслуживание в номере, доступ ко всем услугам отеля: ресторан, бар, SPA, бассейн, тренажерный зал. Лакшери-путешествие продлится 7 дней.

Участником розыгрыша может стать как новый, так и постоянный клиент Moneyveo, выполнивший условия акции в период ее действия.

Для этого нужно с 10 февраля по 20 марта оформить кредит Smart или Comfort на странице акции . В розыгрыше принимают участие договоры на сумму от 1000 грн. Ограничений по количеству кредитов нет: чем больше договоров — тем больше шансов у участника.

27 марта Манивео проведет розыгрыш призов. Видео розыгрыша появится на YouTube-канале компании. Имена победителей будут указаны в новостях на сайте moneyveo.ua. В компании обещают позвонить лично каждому счастливчику, чтобы поприветствовать и согласовать передачу выигрыша.

Акция действует 10.02.2023–20.03.2023 года по всей территории Украины (за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий). ООО «Манивео быстрая финансовая помощь». Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная.

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По материалам: Moneyveo

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