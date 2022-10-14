Акционеры Альфа-Банка Украина готовы как докапитализировать его на $1 млрд, так и безвозмездно передать государству — Finance.ua
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Акционеры Альфа-Банка Украина готовы как докапитализировать его на $1 млрд, так и безвозмездно передать государству

Фондовый рынок
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Акционеры Альфа-Банка Украина готовы как докапитализировать его на $1 млрд, так и безвозмездно передать государству
Акционеры Альфа-Банка Украина готовы как докапитализировать его на $1 млрд, так и безвозмездно передать государству
Акционеры Альфа-Банка Украина подтверждают свою готовность докапитализировать его на $1 млрд, однако в случае решения правительства или Национального банка о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру они готовы подарить его акции.
Об этом говорится в письме совладельца банка Михаила Фридмана главе НБУ Андрею Пышному, передает «Интерфакс Украина».
«По нашему мнению, частные инвестиции — это самый лучший вариант... В то же время, если правительство или Национальный банк склонится к решению, что Альфа-Банк Украина должен контролироваться государством или другим акционером, мы готовы безвозмездно передать акции банка», — говорится в документе.
Фридман поясняет необходимость такого обращения скоординированной медиаатакой против банка и громкими заявлениями в прессе по поводу его будущего, вызывающей обеспокоенность клиентов.
По его словам, в октябре в Брюсселе запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС по поводу возможности практической реализации докапитализации на $1 млрд за счет замороженных санкциями средств.
«Мы считаем, что в этой ситуации это абсолютно правильное, лояльное, ответственное поведение в отношении банка, клиентов, страны с учетом инвестиций, необходимых для восстановления инфраструктуры Украины. Необходимость докапитализации неизбежно предстанет перед всей банковской системой. Вопрос за чей счет это будет сделано — частных инвесторов или государства», — отметил Фридман.
По его мнению, такая докапитализация будет хорошим и смелым примером другим инвесторам.
«Отдельно отмечу, что мы никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций. Нам очень жаль, что в Украине информация была искажена», — добавил акционер Альфа-Банка Украина.
В то же время он заявил, что акционеры с уважением отнесутся к решению государственных органов передать контроль над банком государству или другому акционеру и не будут обжаловать решение в судах.
«Мы сделаем все возможное, чтобы переходный период прошел для клиентов бесшовно и незаметно», — подчеркнул Фридман.
Он также выразил надежду на поддержку сотрудников и клиентов банка со стороны Национального банка для координации такого перехода.
Альфа-Банк Украина, по данным НБУ, на 1 сентября 2022 года по размеру общих активов занимал 7-е место (111,16 млрд грн) среди 67 действующих в стране банков. По данным финучреждения, его крупнейшими акционерами в настоящее время опосредованно являются Андрей Косогов (40,9614%, к нему после войны перешли попавшие под санкции пакеты Германа Хана и Алексея Кузьмичева), Михаил Фридман (32,86%) и Петр Авен (12,4018%), а также UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%) и «Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний» (3,8736%).
Болгарский экс-министр финансов, исполнительный директор Группы финансовых рынков Лондонской школы экономики и технический советник Еврокомиссии Симеон Дянков, по согласованию с НБУ, является доверенным лицом Нацбанка по пакетам Косогова, Фридмана и Авена, также попавших под санкции.
В начале июня Дянков сообщил о работе банка по получению разрешения регуляторов, чтобы провести докапитализацию за счет субординированного долга на $1 млрд из попавших под санкции средств ряда его акционеров.
Глава набсовета Альфа-Банка Украина Роман Шпек уточнял агентству «Интерфакс-Украина», что сумма в $1 млрд вызвана как возможной потребностью в $500-600 млн на соблюдение норматива адекватности капитала в 2023 году, так и желанием иметь ресурс для увеличения кредитования.
В то же время Верховная Рада на минувшей неделе приняла закон «Об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения», предполагающий национализацию без докапитализации со стороны государства.
Документ также устанавливает, что возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству Украины от рф и исключительно за счет таких средств. Согласно определению НБУ в стране сейчас 14 системно важных банков, однако и депутаты, и эксперты указывают, что речь идет именно об Альфа-Банке Украина.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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