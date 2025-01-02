Акция «Ключ к финансовому комфорту» 💰 продлена до 9 января Сегодня 14:15

Акция «Ключ к финансовому комфорту» 💰 продлена до 9 января

Finance.ua и наши коллеги с портала Минфин постоянно работают над тем, чтобы усовершенствовать сервисы для каждого украинца.

Вот и сейчас мы запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту», ​​который поможет нам лучше понять ваши привычки и потребности.

Что это даст?

Прочитав ваши ответы, мы сможем лучше понять, какие услуги нужны украинцам сегодня. На основе этой информации мы разработаем сервисы, которые будут максимально удобны каждому украинцу.

📌 Чтобы поблагодарить за ваше время, мы еженедельно разыгрываем 5 000 гривен среди участников опроса.

🕒 15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5000 гривен еженедельно!

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