Акция «Ключ к финансовому комфорту» 💰 продлена до 9 января
Finance.ua и наши коллеги с портала Минфин постоянно работают над тем, чтобы усовершенствовать сервисы для каждого украинца.
Вот и сейчас мы запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту», который поможет нам лучше понять ваши привычки и потребности.
Что это даст?
Прочитав ваши ответы, мы сможем лучше понять, какие услуги нужны украинцам сегодня. На основе этой информации мы разработаем сервисы, которые будут максимально удобны каждому украинцу.
📌 Чтобы поблагодарить за ваше время, мы еженедельно разыгрываем 5 000 гривен среди участников опроса.
🕒 15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5000 гривен еженедельно!
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