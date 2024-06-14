Акционеры Tesla одобрили выплату рекордных $56 млрд Маску — Finance.ua
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Акционеры Tesla одобрили выплату рекордных $56 млрд Маску

Фондовый рынок
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Акционеры Tesla одобрили выплату рекордных $56 млрд Маску
Акционеры Tesla одобрили выплату рекордных $56 млрд Маску
Акционеры Tesla проголосовали за одобрение пакета выплат генеральному директору компании Илону Маску в размере 56 млрд долларов, а также за перенос штаб-квартиры производителя электромобилей в Техас.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что такое решение дает Tesla больше шансов в суде штата Делавер, который ранее отменил пакет выплат. Голосование также стало большой победой для Маска и правления.
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Пакет выплат, одобренный в 2018 году, предусматривает предоставление Маску акций Tesla, которые он может впоследствии конвертировать в наличные деньги, если компания достигнет определенных целевых показателей по росту и рыночной стоимости.
Это решение произошло на фоне споров о том, действительно ли Маск заработал эту выплату. Некоторые инвесторы утверждают, что пакет чрезмерно щедр и что у бизнесмена уже есть значительная выгода от роста акций Tesla.
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Однако поклонники Маска утверждают, что он сыграл ключевую роль в превращении Tesla в одного из самых успешных автопроизводителей в мире и заслуживает вознаграждения за свои достижения.
Напомним, компенсационное соглашение между Маском и Tesla стало крупнейшим в корпоративной истории мира. Заключенное в 2018 году, именно оно в прошлом году сделало гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Согласно соглашению, Маск должен получить деньги, если рыночная капитализация компании вырастет на 50 миллиардов долларов. В 2023 году Tesla достигла целевого уровня доходов.
По материалам:
Корреспондент.net
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