Маска вторично назвали самым переоцененным генеральным директором — Finance.ua

Маска вторично назвали самым переоцененным генеральным директором
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил список «самых переоцененных руководителей» по версии журнала Fortune. Случилось это уже второй год.
Опрос разослали около 400 «руководителям, компаниям, директорам и отраслевым аналитикам, чтобы оценить репутацию крупных бизнесменов по отзывам их друзей и конкурентов».
В рейтинге Маск получил корону самого переоцененного руководителя в 2023 году. Как пишут журналисты западных изданий, это еще один признак того, что репутация переменчивого гендиректора сильно упала, особенно после его катастрофического приобретения Twitter и многочисленных изречений.
Маск имеет длинный и очень хорошо задокументированный послужной список чрезмерных обещаний и невыполнения обязательств:
- например, автомобили Tesla до сих пор не могут ездить самостоятельно, несмотря на то, что он обещает, что это станет возможным «в следующем году» уже в течение десяти лет;
- под его руководством в 2023 году Tesla также потерпела крах: акции компании упали на 25 процентов в этом году, потеряв 80 миллиардов долларов рыночной стоимости;
- несмотря на некоторый значительный прогресс со SpaceX, планы Маска относительно города на Марсе, который сделает человечество межпланетным, также топчутся на месте.
Кроме того, недавняя одержимость Маска ультраправыми теориями заговора и глубоко расистскими убеждениями превратила приобретенный им Twitter в «эхо-камеру, разжигающую ненависть». Такая риторика заставила рекламодателей бежать из соцсети, которая теперь называется X, оставив компанию в финансовом затруднении.
Поделиться новостью