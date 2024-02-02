Маска вторично назвали самым переоцененным генеральным директором — Finance.ua

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Маска вторично назвали самым переоцененным генеральным директором

Фондовый рынок
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Маска вторично назвали самым переоцененным генеральным директором
Маска вторично назвали самым переоцененным генеральным директором
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил список «самых переоцененных руководителей» по версии журнала Fortune. Случилось это уже второй год.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.
Опрос разослали около 400 «руководителям, компаниям, директорам и отраслевым аналитикам, чтобы оценить репутацию крупных бизнесменов по отзывам их друзей и конкурентов».
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В рейтинге Маск получил корону самого переоцененного руководителя в 2023 году. Как пишут журналисты западных изданий, это еще один признак того, что репутация переменчивого гендиректора сильно упала, особенно после его катастрофического приобретения Twitter и многочисленных изречений.
Маск имеет длинный и очень хорошо задокументированный послужной список чрезмерных обещаний и невыполнения обязательств:
  • например, автомобили Tesla до сих пор не могут ездить самостоятельно, несмотря на то, что он обещает, что это станет возможным «в следующем году» уже в течение десяти лет;
  • под его руководством в 2023 году Tesla также потерпела крах: акции компании упали на 25 процентов в этом году, потеряв 80 миллиардов долларов рыночной стоимости;
  • несмотря на некоторый значительный прогресс со SpaceX, планы Маска относительно города на Марсе, который сделает человечество межпланетным, также топчутся на месте.
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Кроме того, недавняя одержимость Маска ультраправыми теориями заговора и глубоко расистскими убеждениями превратила приобретенный им Twitter в «эхо-камеру, разжигающую ненависть». Такая риторика заставила рекламодателей бежать из соцсети, которая теперь называется X, оставив компанию в финансовом затруднении.
По материалам:
Телеканал 24
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