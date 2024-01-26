Маск хочет привлечь до $6 млрд в xAI и бросить вызов OpenAI — Finance.ua
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Маск хочет привлечь до $6 млрд в xAI и бросить вызов OpenAI

Технологии&Авто
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Маск хочет привлечь до $6 млрд в xAI и бросить вызов OpenAI
Маск хочет привлечь до $6 млрд в xAI и бросить вызов OpenAI
Стартап Илона Маска по разработке искусственного интеллекта xAI ведет переговоры о привлечении до $6 млрд инвестиций, бросая вызов OpenAI, который поддерживает Microsoft. Для финансирования своего проекта Маск обращается к глобальным инвесторам, в том числе из Гонконга.
Об этом пишет FT.
В последние недели стартап миллиардера заинтересовал инвесторов, рассказывают FT несколько осведомленных источников. В частности, речь шла о сотрудничестве с семейными офисами в Гонконге.
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Три человека, информированные о переговорах, сообщили, что Маск надеется привлечь до $6 млрд нового капитала для своей компании xAI, оцениваемой в $20 млрд. Однако они предупредили, что переговоры все еще продолжаются и Маск сейчас проверяет интерес инвесторов к столь крупным суммам.
По словам одного из источников, Маск также обращался в суверенные фонды Ближнего Востока, а другие сообщили, что также были сделаны предложения инвесторам в Японии и Южной Корее.
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Привлечение средств в Гонконге для американской фирмы искусственного интеллекта может оказаться политически сложным процессом на фоне усиления геополитического напряжения. Вашингтон стремится ввести ограничения на экспорт, чтобы воспрепятствовать развитию Китая передовых технологий. В прошлом году администрация Байдена запретила некоторые американские инвестиции в китайский искусственный интеллект, в том числе в Гонконге.
По материалам:
Ain.Ua
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