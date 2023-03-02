Акции Tesla упали: презентация планов Маском разочаровала инвесторов — Finance.ua

Акции Tesla упали: презентация планов Маском разочаровала инвесторов Сегодня 21:34 — Фондовый рынок

Акции Tesla упали: презентация планов Маском разочаровала инвесторов

Многочасовая презентация Илона Маска по поводу планов Tesla перед инвесторами провалилась, поскольку производитель электромобилей не раскрыл подробностей о моделях следующего поколения, которые лежат в основе следующего этапа роста.

Об этом пишет Bloomberg.

"Почти четырехчасовая презентация была посвящена расчетам того, чего потребует переход к устойчивой энергетике, а также восхвалению производственной и инженерной эффективности.

Но Маск и руководители, которые присоединились к нему на сцене, завершили день инвестора Tesla, не дав ни одного упоминания о более дешевых электромобилях, до которых, возможно, еще много лет", — пишет агентство.

«Я бы очень хотел показать вам, что я имею в виду, и представить автомобиль следующего поколения, но вам придется довериться мне в этом вопросе до более поздней даты», — сказал шеф-дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

«Мы всегда будем создавать увлекательные, привлекательные и желанные транспортные средства, как мы это делали всегда», — добавил он.

Акции Tesla упали на 5,7% по состоянию на 5.30 утра в четверг в Нью-Йорке, еще до начала регулярных торгов. Ожидание этого события способствовало резкому росту акций, которые за два месяца прибавили более 300 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Маск на презентации подтвердил, что Tesla построит новый завод в Монтеррее (Мексика) — Tesla будет производить там свой автомобиль следующего поколения, автопроизводитель проведет торжественное открытие и закладку фундамента в неустановленную дату.

На вопрос, когда автопроизводитель покажет прототип и может ли он поделиться подробностями о размере, наполнении и характеристиках автомобиля, Маск ответил, что Tesla также проведет «подходящее мероприятие» в определенный момент, но не сказал, когда именно.

«Мы сделаем это так быстро, как только сможем», — сказал вице-президент Tesla по разработке транспортных средств Ларс Морави.

Економічна Правда По материалам:

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