Акции технологических компаний растут: Трамп заявил о достижении «рамочного» соглашения
Акции технологических компаний выросли в среду после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США достигли «рамочного» соглашения с НАТО по Гренландии и уменьшили свои тарифные угрозы по отношению к Европе.
Трамп объявил об этом в публикации для Truth Social и сказал, что воздержится от введения пошлин, запланированных на 1 февраля, в отношении нескольких европейских стран.
«Это решение, если оно будет реализовано, будет прекрасным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО», — написал он.
Акции компаний-производителей микросхем возглавили рост технологического сектора.
Intel выросли почти на 12%, тогда как акции Advanced Micro Devices, Arm Holdings, Western Digital и Micron Technology подскочили более чем на 6% каждый. Marvell Technology прибавил 3,5%.
Акции выросли раньше в тот день после того, как Трамп исключил применение военной силы в Гренландии, что ослабило геополитические опасения, повлекшие глобальную распродажу в начале недели.
Во вторник акции технологических компаний были проданы после того, как Трамп пообещал ввести новые тарифы против восьми стран, выступавших против приобретения США Гренландии, когда лидеры стран собрались в Давосе, Швейцария, на Всемирный экономический форум.
