Акции российских компаний принудительно выведутся с иностранных бирж — Finance.ua
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Акции российских компаний принудительно выведутся с иностранных бирж

Сегодня 21:30Фондовый рынок
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Акции российских компаний принудительно выведутся с иностранных биржАкции российских компаний принудительно выведутся с иностранных бирж
В россии введены автосанкции. Госдума рф приняла закон, которым запрещает размещать акции российских компаний на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
Листинг должен прекратиться через 10 дней с момента опубликования закона. И в течение 5 дней компании должны предоставить подтверждающие документы в Банк России.
При этом правительство России имеет право разрешить обращение депозитарных расписок, которые были выпущены ранее. Решение о таких исключениях будет принимать специально созданная в минфине россии комиссия.
Владельцы депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, автоматически получат акции соответствующих российских эмитентов, однако на российском фондовом рынке.
Правительство России подготовило такие изменения после обвала акций российских компаний на Лондонской бирже.
Падение произошло в конце февраля на фоне новостей о санкциях, введенных в ответ на военное вторжение в Украину. Стоимость депозитарных расписок Сбербанка упала до 1 цента, расписки Газпрома подешевели на 89%, ЛУКОЙЛа — на 97,2%. После этого LSE 3 марта приостановила торги ценными бумагами 27 российских компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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