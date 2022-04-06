Акции российских компаний принудительно выведутся с иностранных бирж — Finance.ua

Листинг должен прекратиться через 10 дней с момента опубликования закона. И в течение 5 дней компании должны предоставить подтверждающие документы в Банк России.
При этом правительство России имеет право разрешить обращение депозитарных расписок, которые были выпущены ранее. Решение о таких исключениях будет принимать специально созданная в минфине россии комиссия.
Владельцы депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, автоматически получат акции соответствующих российских эмитентов, однако на российском фондовом рынке.
Правительство России подготовило такие изменения после обвала акций российских компаний на Лондонской бирже.
Падение произошло в конце февраля на фоне новостей о санкциях, введенных в ответ на военное вторжение в Украину. Стоимость депозитарных расписок Сбербанка упала до 1 цента, расписки Газпрома подешевели на 89%, ЛУКОЙЛа — на 97,2%. После этого LSE 3 марта приостановила торги ценными бумагами 27 российских компаний.