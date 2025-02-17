Акции Rheinmetall выросли на фоне возможного увеличения Европой расходов на оборону — Finance.ua

Акции Rheinmetall выросли на фоне возможного увеличения Европой расходов на оборону Сегодня 19:12 — Фондовый рынок

Акции Rheinmetall выросли на фоне возможного увеличения Европой расходов на оборону

Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG выросли сильнее всего за последние два года, поскольку европейские чиновники рассматривают новый крупный пакет мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Украины.

Об этом пишет Bloomberg 17 февраля.

Акции производителя выросли на 11% во Франкфурте. Они выросли более чем вдвое за последний год, поскольку военные заказы увеличились, особенно из Германии.

Если Европа пойдет на дальнейшее увеличение расходов, это может побудить Rheinmetall ускорить планы по увеличению производственных мощностей.

Европейские чиновники сейчас работают над новым пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Киева, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении войны в Украине.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 февраля, чтобы обсудить расширение присутствия компании в Украине. Паппергер и Зеленский обсудили расширение сотрудничества в сфере технического обслуживания и ремонта. Особое внимание — возможности запуска совместного производства 155-мм боеприпасов, в частности на территории Украины.

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