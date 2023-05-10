Акции PayPal упали до 5-летнего минимума — Finance.ua

Акции PayPal упали до 5-летнего минимума Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Акции PayPal упали до 5-летнего минимума

Акции PayPal Holdings во вторник, 9 мая, обвалились на 12%. И хотя квартальная прибыль PayPal превзошла ожидания аналитиков, инвесторы обеспокоены сложными операционными условиями компании.

Инвесторы начали распродажу акций после обнародования положительного квартального отчета.

PayPal сообщила о прибыли в I квартале в размере $1,17 доллара на акцию при доходе в $7,04 млрд, что превысило ожидание Уолл-стрит в $0,98 доллара на акцию при прибыли от продаж в $6,2 млрд. PayPal ориентировался на прибыль во втором квартале от $1,15 до $1,17 на акцию, что значительно превышает консенсус-оценку в $1,04 на акцию.

Через год PayPal ожидает заработать $4,95 на акцию. Консенсус-оценка составляет $4,36 за акцию.

PayPal сообщила об общем объеме платежей в $354,5 млрд, что на 10% больше, чем в прошлом году, или на 12% с поправкой на колебания курса. Платежные сделки выросли на 13% до 5,8 млрд.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, PayPal становится осторожнее. Компания уменьшила прогноз увеличения операционной рентабельности за весь 2023 год со 125 до 100 базисных пунктов, частично из-за низкой рентабельности небрендированных касс.

Тимоти Чиодо из Credit Suisse изменил свой рейтинг акций с «купить» на «удерживать», снизив целевую цену со $100 до $85 за акцию.

В среднем аналитики имеют консенсусную целевую цену в $115,2, что предполагает потенциал роста более чем 72%.

В то же время акции PayPal находятся на 5-летнем минимуме, существенно потеряв в последние годы после ковидного роста в 2020—2021 годы.

Акции PayPal упали более чем на 75% по сравнению с максимумом 2021 года, и инвесторы все еще ждут, чтобы увидеть, насколько успешно компания совершит переход от быстрорастущего стартапа к более известному технологическому гиганту.

Последний квартал дал намеки на то, что PayPal движется в правильном направлении, но все еще достаточно причин для беспокойства, потому что инвесторы не склонны спешить и покупать акции.

Фінансовий клуб По материалам:

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