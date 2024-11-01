Акции Microsoft и Meta падают из-за слабых прогнозов роста — Finance.ua
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Акции Microsoft и Meta падают из-за слабых прогнозов роста

Фондовый рынок
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Microsoft и Meta сообщили о прибылях за сентябрьский квартал, которые превзошли ожидания рынка, но не смогли впечатлить инвесторов своими прогнозами, что привело к падению акций обеих компаний более чем на 3% на внеочередных торгах. С начала года акции Microsoft выросли на 16%, а акции Meta выросли на 68% в этом году, когда рынки закрылись в среду.
Некоторые общие черты в их отчетах о доходах заключаются в том, что обе компании, ориентированные на искусственный интеллект (ИИ), инвестировали значительные средства в инфраструктуру ИИ, что вызвало беспокойство относительно того, оправдывают ли темпы их роста миллиардные расходы. Тем временем два любимца Уолл-стрит столкнулись с разными конкретными проблемами — ограниченность мощностей Microsoft и перерасход Meta. Похоже, они не удовлетворили инвесторов своим консервативным взглядом на текущие проблемы, с которыми они сталкиваются.
Реакция рынков на распродажу также может быть связана с впечатляющими результатами прибыли Alphabet день назад, поскольку инвесторы установили высокую планку ожиданий.

Рост Microsoft Azure замедляется

Прибыли Microsoft за первый квартал 2025 финансового года показывают, что рост облака Azure замедлился до 34% в годовом исчислении в постоянной валюте с 35% в предыдущем квартале. В августе компания просмотрела отчет за июньский квартал, перенеся часть доходов от мобильности и безопасности на программное обеспечение Office. Такой подход привел к пересмотру темпов роста Azure до 34% с 29% раньше.
Несмотря на стабильный рост в своем наиболее конкурентном сегменте, конкурируя с AWS от Amazon и Google Cloud от Alphabet, Microsoft предоставила нелестные прогнозы, ожидая роста от 33 до 32% в постоянной валюте в текущем квартале, что свидетельствует о дальнейшем замедлении темпов роста. Финансовый директор Эми Худ заявила во время телефонного звонка, что некоторые мощности центров обработки данных, на которых Microsoft сосредоточилась в своем продвижении в ИИ, не принесли ожидаемых результатов из-за дефицита предложения, что, вероятно, будет сдерживать рост доходов в облаке Azure в декабрьском квартале.
По материалам:
expert.ua
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