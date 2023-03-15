Акции крупнейших европейских банков резко снизились из-за проблем Credit Suisse — Finance.ua

Акции крупнейших европейских банков резко снизились из-за проблем Credit Suisse Сегодня 16:49 — Фондовый рынок

Акции крупнейших европейских банков резко снизились из-за проблем Credit Suisse

Акции европейских банков снова упали в среду, 15 марта, поскольку стоимость Credit Suisse снизилась до нового рекордного минимума после того, как крупнейший акционер кредитора заявил, что не может увеличить свою долю свыше 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Акции Credit Suisse впервые опустились ниже 2 швейцарских франков после того, как Национальный банк Саудовской Аравии заявил, что не может владеть более 10% акций банка из-за проблем с регулированием.

Акции Credit Suisse упали более чем на 22%. Торговля акциями несколько раз останавливалась оператором фондовой биржи, поскольку объем резко возрос, а акции резко упали.

«Мы переходим от проблем американских банков к проблемам европейских банков, прежде всего Credit Suisse», — сказал Карло Франчини, глава отдела институциональных клиентов Banca Ifigest в Милане.

По его словам, это тянет вниз весь банковский сектор в Европе. «Я считаю, что кризис Credit Suisse можно разрешить, и банку не дадут разориться», — сказал Франчини.

Индекс акций европейских банков снизился на 5%, достигнув самого низкого уровня с 4 января. Индекс потерял 13% в цене в прошлую среду, что стало самым большим падением через неделю после вторжения россии в Украину в феврале прошлого года.

Акции швейцарского банка UBS снизились на 6,8%. Акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale упали на 8,7% и 9,5% соответственно.

Испанский банк Banco de Sabadell и немецкий Commerzbank подешевели на 6,5-7,5%.

Напомним, акции банков падают после того, как крушение банка Silicon Valley вызвало опасения нового финансового кризиса.

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