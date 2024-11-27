Акции Газпрома обвалились до исторического минимума — Finance.ua

Акции Газпрома обвалились до исторического минимума Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Акции Газпрома обвалились до исторического минимума

Акции российского Газпрома резко упали, достигнув менее $1 за единицу на фоне ослабления российского рубля, вызванного новыми санкциями США.

Об этом пишет Investing.com со ссылкой на данные торгов.

В рублевом эквиваленте цена акций приближается к историческим минимумам. До этого, на пике, одна акция Газпрома стоила $8,5 — в восемь раз больше, чем сейчас.

По состоянию на 15.13 акции Газпрома оставались на уровне 113,79 рублей за бумагу. В то время как доллар в рф стоил — 114,4 рубля.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 27 ноября 2024 года российский рубль продолжал резкое падение к иностранным валютам, на площадках его курс достиг 108,7 рубля за доллар и 114,15 рубля за евро. Это новые минимумы для российской валюты за последние 32 месяца.

С начала года рубль потерял к доллару 21%, а за последний месяц — 11%, а к евро — 15% и 8% соответственно.

НВ По материалам:

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