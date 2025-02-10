Академия Минфин готовит специальные подарки ко Дню влюбленных: детали акции — Finance.ua
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Академия Минфин готовит специальные подарки ко Дню влюбленных: детали акции

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Академия Минфин готовит специальные подарки ко Дню влюбленных: детали акции
Академия Минфин готовит специальные подарки ко Дню влюбленных: детали акции
День влюбленных — это возможность напомнить о любви и заботе о близких. Но иногда романтику нарушают обыденные трудности, в том числе и финансовые. Партнеры, начиная жить вместе и формировать семейный бюджет, сталкиваются с непониманием друг друга.
Искать первопричины этого можно где угодно: от привычек и примеров с детства до недостатка финансового образования в школе. Однако важно не столько найти их, как знать, как справиться с вызовами. На помощь придет курс от Академии Минфин «Инвестиционный трамплин» со специальной акцией ко Дню влюбленных.
Условия акции просты: приобретаем курс в период с 10 по 16 февраля 2025 года включительно и получите возможность бесплатного доступа к этому курсу для партнера, друга или члена семьи. Так что если вы ищете подарок ко Дню влюбленных, возможно, он уже вас нашел!

О курсе

Курс «Инвестиционный трамплин» поможет:
  • эффективно управлять личными деньгами;
  • начать инвестировать;
  • разобраться в инвестиционных инструментах;
  • сформировать устойчивые финансовые привычки, чтобы непрерывно наращивать капитал;
  • узнать, как справиться с эмоциями, чтобы добиться максимальной отдачи от своих инвестиций.
Обучение состоит из 16 занятий, которые продлятся в течение 14 дней. Слушателями могут стать начинающие инвесторы, фрилансеры с нерегулярным доходом, семейные люди и вообще все, кто находятся в отношениях и стремятся сформировать устойчивые финансовые привычки. Все детали можно узнать по ссылке.
Купите курс и получайте знания для двоих — по цене одного. Поспешите воспользоваться выгодным акционным предложением от Академии Минфин и уже сегодня поделиться курсом со своим близким человеком.

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По материалам:
Finance.ua
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