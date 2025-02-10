Академия Минфин готовит специальные подарки ко Дню влюбленных: детали акции — Finance.ua

Академия Минфин готовит специальные подарки ко Дню влюбленных: детали акции Сегодня 09:35

Академия Минфин готовит специальные подарки ко Дню влюбленных: детали акции

День влюбленных — это возможность напомнить о любви и заботе о близких. Но иногда романтику нарушают обыденные трудности, в том числе и финансовые. Партнеры, начиная жить вместе и формировать семейный бюджет, сталкиваются с непониманием друг друга.

Искать первопричины этого можно где угодно: от привычек и примеров с детства до недостатка финансового образования в школе. Однако важно не столько найти их, как знать, как справиться с вызовами. На помощь придет курс от Академии Минфин «Инвестиционный трамплин» со специальной акцией ко Дню влюбленных.

Условия акции просты: приобретаем курс в период с 10 по 16 февраля 2025 года включительно и получите возможность бесплатного доступа к этому курсу для партнера, друга или члена семьи. Так что если вы ищете подарок ко Дню влюбленных, возможно, он уже вас нашел!

О курсе

Курс «Инвестиционный трамплин» поможет:

эффективно управлять личными деньгами;

начать инвестировать;

разобраться в инвестиционных инструментах;

сформировать устойчивые финансовые привычки, чтобы непрерывно наращивать капитал;

узнать, как справиться с эмоциями, чтобы добиться максимальной отдачи от своих инвестиций.

Обучение состоит из 16 занятий, которые продлятся в течение 14 дней. Слушателями могут стать начинающие инвесторы, фрилансеры с нерегулярным доходом, семейные люди и вообще все, кто находятся в отношениях и стремятся сформировать устойчивые финансовые привычки. Все детали можно узнать по ссылке

Купите курс и получайте знания для двоих — по цене одного. Поспешите воспользоваться выгодным акционным предложением от Академии Минфин и уже сегодня поделиться курсом со своим близким человеком.

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