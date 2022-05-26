Академия строительства Украины предлагает формат 8-квартирных домов для оперативного строительства жилья — Finance.ua
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Академия строительства Украины предлагает формат 8-квартирных домов для оперативного строительства жилья

Сегодня 17:47Недвижимость
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Академия строительства Украины предлагает формат 8-квартирных домов для оперативного строительства жильяАкадемия строительства Украины предлагает формат 8-квартирных домов для оперативного строительства жилья
Академия строительства Украины планирует реализацию проекта быстрого строительства жилья в формате 8-квартирных домов для украинцев, потерявших жилье.
«Безусловно, большие проекты многоэтажного жилья, которые инициирует Офис президента и Минрегион, восстановление инфраструктуры и инженерных сетей для таких проектов быстро не будут осуществляться. Мы предложили более универсальный формат жилого дома для территориальных громад — это 8-квартирный жилой дом. Мы проработали около 30 эскизных объектов и вышли на финишную прямую по утверждению проектной документации», — рассказал академик Академии строительства Украины, директор научно-технического центра Иван Перегинец во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».
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По его словам, уже запланировано сотрудничество с рядом ОТГ для реализации проекта, разработаны меморандумы о выделении земли. Кроме того, эксперты разработали ресурсные сведения для проекта.
Перегинец отметил, что строительство таких домов займет около 60 дней, что позволит быстро расселить людей, нуждающихся в жилье. Небольшая площадь застройки позволит реализовать проект в виде микрорайонов.
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Для финансирования проекта создан специальный фонд «Международный строительный фонд «Украина», подчеркнул эксперт.
«Думаю, что начнем над этим работать буквально через месяц-два. Приглашаю всех глав территориальных громад обращаться по этому поводу в Академию строительства», — добавил Перегинец.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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