Шуляк: на сегодняшний день нужно восстановить более 10 млн квадратных метров жилья — Finance.ua
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Шуляк: на сегодняшний день нужно восстановить более 10 млн квадратных метров жилья

Сегодня 19:32Казна и Политика
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Шуляк: на сегодняшний день нужно восстановить более 10 млн квадратных метров жильяШуляк: на сегодняшний день нужно восстановить более 10 млн квадратных метров жилья
Государство работает над тем, чтобы восстановить всю разрушенную врагом инфраструктуру и в первую очередь жилье.
Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью «Укринформу».
«Если говорить об общем количестве людей, лишившихся жилья или нуждающихся в содействии в ремонте, это 424 тысячи. К тому же известно, что уже более 10 миллионов метров разрушено», — констатировала Шуляк.
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По ее словам, скорее всего, это еще не полная информация, потому что не все люди успели подать информацию, в том числе и потому, что нет возможности проверить состояние жилья.
Она напомнила, что парламент в первом чтении уже проголосовал за законопроект № 7198, предусматривающий компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье. Сейчас идет работа над правками, и после принятия законопроекта программа компенсаций начнет действовать.
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«Когда не будет врага, мы точно найдем возможность восстановить наши разрушенные города. Мне кажется, что рано озвучивать цифры, делать расчеты, выбирать подходы. Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы помочь Вооруженным силам Украины выгнать врага с нашей земли», — подытожила Шуляк.
Напомним, ранее в «Слуге народа» назвали основные направления работы с украинскими беженцами.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: УНІАН
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