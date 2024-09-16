AirPods Pro официально стали слуховым аппаратом — впервые в истории отрасли 16.09.2024, 00:45 — Технологии&Авто

AirPods Pro официально стали слуховым аппаратом — впервые в истории отрасли, www.cnet.com

Американские регуляторы разрешили Apple добавить в наушники AirPods Pro функцию, позволяющую использовать их как слуховые аппараты. Кажется, производители слуховых аппаратов паникуют.

Ранее на этой неделе компания обновила AirPods Pro 2. Обновление программного обеспечения позволит людям проверить свой слух, а затем получить помощь в повседневной жизни, а также онлайн-трансляциях.

Не откладывайте желания на потом. Оформляйте кредит по выгодным условиям с помощью каталога Finance.ua.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в четверг разрешило использовать функцию слуховых аппаратов для устройств, отметив, что исследование показало, что пользователи считают их такими же полезными, как и привычные слуховые аппараты.

Цена AirPods Pro 2 составляет 249 долларов, что значительно ниже средней цены слуховых аппаратов клинического класса.

Читать статью: Сколько украинцу со средней зарплатой нужно работать на последний iPhone

Новая функция AirPods Pro 2 с помощью iPhone или iPad поможет проверять слух и создавать профиль слуха пользователя, хранящийся в приватном приложении Apple Health. Тест занимает около пяти минут и состоит в воспроизведении звуков разной громкости и частоты. Затем результаты используются для калибровки слухового аппарата. Этот профиль также автоматически применяется к музыке, фильмам, играм и телефонным звонкам.

Производитель iPhone планирует сделать функции доступными в более чем 100 странах в ближайшие месяцы, ожидая разрешения соответствующих органов здравоохранения.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.