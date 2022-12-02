Airbus заплатит 15,9 млн евро, чтобы закрыть расследование о коррупции во Франции — Finance.ua

Airbus заплатит 15,9 млн евро, чтобы закрыть расследование о коррупции во Франции Сегодня 00:23 — Фондовый рынок

Французский судья разрешил европейской аэрокосмической компании Airbus выплатить 15,9 млн евро, чтобы избежать расследования коррупции по операциям с самолетами в Ливии и Казахстане в период с 2006 по 2011 год.

Об этом сообщает AFP.

Прокуратура Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями Франции (PNF), которая в начале этого месяца достигла соглашения с Airbus, заявила, что штраф был «справедливым и уместным».

Осуществление платежа позволяет Airbus избежать признания преступной деятельности, что означает, что компания может участвовать в торгах на получение государственных контрактов.

В январе 2020 года компания заключила соглашение о признании вины, чтобы выплатить в общей сложности 3,6 миллиарда евро в виде штрафов Великобритании, Франции и США для урегулирования исков по коррупции по нескольким контрактам с участием посредников.

Следователи, изучающие подозрения в незаконном финансировании Ливией кампании Николя Саркози на пост президента Франции в 2007 году, обнаружили продажу в 2006 году 12 самолетов Airbus режима Муаммара Каддафи.

Через три недели после закрытия соглашения бывший руководитель Airbus, которому в марте прошлого года было предъявлено обвинение, перечислил два миллиона евро известному посреднику Александру Джури.

Саркози, столкнувшийся с рядом юридических расследований после ухода с поста в 2012 году, отрицает любое незаконное финансирование избирательной кампании в Ливии.

Другое расследование о коррупции касается откатов по нескольким контрактам между Францией и Казахстаном в 2009 и 2010 годах, когда Саркози был президентом.

Соглашения включали покупку двух спутников у бывшего подразделения Airbus Astrium, где следователи обнаружили следы платежа в размере 8,8 млн евро на сингапурский счет, принадлежащий гонконгской оффшорной компании Caspian Corp.

Caspian Corp. связана с тунисским посредником Лайсом Беном Чедли, которому в июле 2021 года были предъявлены обвинения вместе с бывшим руководителем Airbus Оливье Бруном.

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УНН По материалам:

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