Airbus наймет 13 тысяч сотрудников в 2023 году — Finance.ua

Airbus наймет 13 тысяч сотрудников в 2023 году Сегодня 03:55 — Фондовый рынок

Airbus наймет 13 тысяч сотрудников в 2023 году

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus объявила, что в этом году наймет более 13 тысяч сотрудников по всему миру.

Об этом сообщается на сайте Airbus.

"Чтобы поддержать наращивание производства коммерческих самолетов, ответить на вызовы в оборонной, космической и вертолетной отраслях, Airbus намерена нанять более 13 тыс. человек по всему миру в 2023 году.

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Около 7 тысяч из них займут вновь созданные должности по всей компании. Новые сотрудники будут играть важную роль в поддержке нашего промышленного роста и амбициозной дорожной карты Airbus по декарбонизации, а также в подготовке будущего авиации", — говорится в сообщении.

«В 2022 году мы приняли более 13 тысяч новых сотрудников в команду Airbus по всему миру в сложных условиях, которые стали испытанием нашей устойчивости и привлекательности как глобального работодателя. После успешного набора в прошлом году мы снова наймем более 13 тыс. сотрудников в 2023 году», — сказал директор по персоналу и рабочим местам Airbus Тьерри Бариль.

Более 9 000 этих должностей будут созданы в Европе, а остальные — по всей глобальной сети. Треть общего набора будет предназначена для недавних выпускников.

В настоящее время в компании Airbus работает более 130 тыс. человек во всех ее подразделениях по всему миру.

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Економічна Правда По материалам:

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