Airbus наймет 13 тысяч сотрудников в 2023 году — Finance.ua
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Airbus наймет 13 тысяч сотрудников в 2023 году

Фондовый рынок
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Airbus наймет 13 тысяч сотрудников в 2023 году
Airbus наймет 13 тысяч сотрудников в 2023 году
Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus объявила, что в этом году наймет более 13 тысяч сотрудников по всему миру.
Об этом сообщается на сайте Airbus.
"Чтобы поддержать наращивание производства коммерческих самолетов, ответить на вызовы в оборонной, космической и вертолетной отраслях, Airbus намерена нанять более 13 тыс. человек по всему миру в 2023 году.
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Около 7 тысяч из них займут вновь созданные должности по всей компании. Новые сотрудники будут играть важную роль в поддержке нашего промышленного роста и амбициозной дорожной карты Airbus по декарбонизации, а также в подготовке будущего авиации", — говорится в сообщении.
«В 2022 году мы приняли более 13 тысяч новых сотрудников в команду Airbus по всему миру в сложных условиях, которые стали испытанием нашей устойчивости и привлекательности как глобального работодателя. После успешного набора в прошлом году мы снова наймем более 13 тыс. сотрудников в 2023 году», — сказал директор по персоналу и рабочим местам Airbus Тьерри Бариль.
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Более 9 000 этих должностей будут созданы в Европе, а остальные — по всей глобальной сети. Треть общего набора будет предназначена для недавних выпускников.
В настоящее время в компании Airbus работает более 130 тыс. человек во всех ее подразделениях по всему миру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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