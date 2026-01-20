0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Airbus хочет собирать самолеты с помощью китайских гуманоидов

Технологии&Авто
9
Гуманоидные работы Walker S2
Гуманоидные работы Walker S2
Китайская компания UBTech Robotics заключила соглашение с европейским авиационным производителем Airbus по поставкам гуманоидных роботов для производственных цехов. По условиям соглашения Airbus приобрел робота Walker S2 и вместе с разработчиком будет изучать, как гуманоиды могут поддерживать производство самолетов.
Об этом пишет SCMP.
Walker S2 специально создан для промышленного использования: его рост — около 1,75 метра, есть руки и система зрения, которая позволяет ориентироваться в пространстве и двигаться подобно человеку. Робот может переносить до 15 кг, координировать движения, распознавать объекты и адаптироваться к разным задачам на производственных линиях.
Одной из ключевых особенностей является автономная система замены батарей, позволяющая работам непрерывно работать, без долгих пауз на подзарядку. Это особенно важно для «умных» фабрик с непрерывным циклом производства. Walker S2 уже используется в компаниях BYD и Foxconn. По состоянию на конец декабря 2025 г. было изготовлено 1000 таких гуманоидов.
Партнерство по Airbus станет важным шагом в тестировании роботов в сложных производственных условиях, требующих высокой точности и надежности. Предыдущие соглашения UBTech, в частности с Texas Instruments, показали растущий интерес к гуманоидным роботам в авиации, полупроводниках и автомобильной промышленности.
UBTech была основана в 2012 году в Шэньчжэне и стала первым китайским стартапом гуманоидной робототехники, вышедшим на публичный рынок в Гонконге в 2023 году. В прошлом году компания получила заказы на $201 млн, а в этом году планирует отгрузить десятки тысяч промышленных роботов.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems