Airbus хочет собирать самолеты с помощью китайских гуманоидов

Гуманоидные работы Walker S2

Китайская компания UBTech Robotics заключила соглашение с европейским авиационным производителем Airbus по поставкам гуманоидных роботов для производственных цехов. По условиям соглашения Airbus приобрел робота Walker S2 и вместе с разработчиком будет изучать, как гуманоиды могут поддерживать производство самолетов.

Об этом пишет SCMP.

Walker S2 специально создан для промышленного использования: его рост — около 1,75 метра, есть руки и система зрения, которая позволяет ориентироваться в пространстве и двигаться подобно человеку. Робот может переносить до 15 кг, координировать движения, распознавать объекты и адаптироваться к разным задачам на производственных линиях.

Одной из ключевых особенностей является автономная система замены батарей, позволяющая работам непрерывно работать, без долгих пауз на подзарядку. Это особенно важно для «умных» фабрик с непрерывным циклом производства. Walker S2 уже используется в компаниях BYD и Foxconn. По состоянию на конец декабря 2025 г. было изготовлено 1000 таких гуманоидов.

Партнерство по Airbus станет важным шагом в тестировании роботов в сложных производственных условиях, требующих высокой точности и надежности. Предыдущие соглашения UBTech, в частности с Texas Instruments, показали растущий интерес к гуманоидным роботам в авиации, полупроводниках и автомобильной промышленности.

UBTech была основана в 2012 году в Шэньчжэне и стала первым китайским стартапом гуманоидной робототехники, вышедшим на публичный рынок в Гонконге в 2023 году. В прошлом году компания получила заказы на $201 млн, а в этом году планирует отгрузить десятки тысяч промышленных роботов.

